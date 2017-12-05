Саакашвили заявил, что ему угрожали от имени Порошенко

КИЕВ, 5 дек — РИА Новости. Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили утверждает, что украинский предприниматель Александр Грановский угрожал ему судами и депортацией от имени президента Петра Порошенко, если Саакашвили не прекратит выступать на митингах.

Во вторник утром в квартире Саакашвили в Киеве прошли обыски, сам политик забрался на крышу 8-этажного дома, где он проживает, и грозился спрыгнуть вниз. Позже он был задержан и выведен из дома правоохранителями, его посадили в машину и попытались увезти, однако сторонники политика устроили беспорядки, заблокировали машину и пробили колеса. Затем сторонники Саакашвили силой освободили его из микроавтобуса силовиков и пришли вместе с политиком к Верховной раде, где потребовали импичмента президента и отставки руководства Генпрокуратуры и Службы безопасности Украины (СБУ).

"Ко мне Порошенко прислал несколько недель назад Грановского, который мне сказал: "Если не прекратишь выступать, мы на тебя выбросим материалы, мы тебя засудим, мы тебя выбросим в Грузию", — заявил Саакашвили во вторник, выступая перед протестующими возле Верховной рады.

Грановский — украинский бизнесмен, акционер компании Vertex United (которая объединяет отельное, финансовое и инвестиционно-девелоперское направление, а также владеет несколькими СМИ). Журнал "Деньги" в 2011 году оценил состояние Грановского в 82 миллиона долларов и присвоил 38 место в рейтинге миллионеров Украины.

В СБУ ранее сообщили, что Саакашвили был задержан в рамках уголовного дела по части первой статьи 256 УК "содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности", планируется допрос политика. Данный пункт этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет. Генпрокурор Украины заявлял, что организованные Саакашвили акции в Киеве финансировались окружением экс-президента Виктора Януковича, в частности, бизнесменом Сергеем Курченко, и направлены на свержение государственной власти на Украине. Саакашвили назвал ложными эти обвинения.