Трамп сообщил Аббасу о намерении перенести посольство в Иерусалим

ГАЗА, 5 дек — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп уведомил главу Палестинской национальной администрации Махмуда Аббаса о намерении перенести в Иерусалим американское посольство в Израиле.

"Президент Палестины Махмуд Аббас получил телефонный звонок от президента США Дональда Трампа, который проинформировал его о намерении перевести посольство США из Тель-Авива в Иерусалим", — цитирует официальное агентство ВАФА пресс-секретаря палестинского лидера Набиля Абу Рудейну.

"Президент Аббас предупредил о серьезных последствиях такого решения для мирного процесса, безопасности и стабильности в регионе и мире", — сказал он. Аббас, по словам Абу Рудейны, подтвердил традиционную позицию о том, что палестинское государство невозможно без Восточного Иерусалима в качестве его столицы.

Представитель Белого дома заявил в понедельник, что США в ближайшие дни объявят, признают ли Иерусалим столицей Израиля. Палестинская сторона, а также ряд стран на Ближнем Востоке уже заявили, что признание Иерусалима приведет к обострению арабо-израильского конфликта и дестабилизации ситуации в регионе. Президент Турции пригрозил разрывом дипотношений с Израилем.

Конгресс США еще в 1995 году принял закон о переносе посольства в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. Но из-за спорного статуса города и чувствительности этой проблемы для отношений с арабо-мусульманским миром все американские президенты, включая Трампа, каждые полгода подписывают документ, откладывающий исполнение этого решения.

Израиль объявил Иерусалим своей "единой и неделимой" столицей, включая его восточные районы и исторический центр, отбитые полвека назад у Иордании и позднее аннексированные. Мир аннексии не признает и считает статус города одной из стержневых проблем ближневосточного конфликта, которая должна решаться на основе договоренности с палестинцами, претендующими на восточную часть Иерусалима. В этой связи все иностранные посольства располагаются в Тель-Авиве.