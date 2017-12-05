В Киеве заявили, что работают над обязательствами по обмену пленными

КИЕВ, 5 дек — РИА Новости. Киев делает все для выполнения своих обязательств в рамках договоренности по обмену пленными в Донбассе до новогодних праздников, сообщила Дарья Олифер — пресс-секретарь представителя Киева на переговорах в Минске, экс-президента Украины Леонида Кучмы.

Во вторник в Минске состоялось заседание контактной группы по Донбассу. Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик сообщил, что стороны конфликта пока не согласовали дату проведения обмена пленными, но подтвердили готовность совершить его до новогодних и рождественских праздников.

"Украинская сторона делает все для выполнения своих обязательств по освобождению удерживаемых лиц, которое должно состояться до праздников", — написала Олифер в Facebook по итогам заседания контактной группы.

Лидер общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктор Медведчук ранее заявил, что Киев и самопровозглашенные ДНР и ЛНР согласовали списки пленных для обмена; на первом этапе Киев передаст 306 человек, ополченцы вернут 74. В ДНР и ЛНР заявили, что готовы к обмену пленными.