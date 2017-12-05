Эмир Кувейта обвинил Иран в нарушении основ международного права

ДУБАЙ, 5 дек — РИА Новости. Иран нарушает основы международного права, заявил эмир Кувейта Сабах Аль Ахмед Аль Джабер Ас Сабах, выступая во вторник вечером на открытии саммита Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива.

"Иран по-прежнему ведет себя в регионе, нарушая основы межгосударственных отношений, которые регулирует международное право, не соблюдает принципы добрососедства и не уважает суверенитет государств и принцип невмешательства во внутренние дела. Мы подтверждаем, что в регионе не будет стабильности без полного соблюдения этих принципов", — отметил Ас Сабах.

Представители шести стран, входящих в Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива, собрались во вторник в Кувейте на ежегодную встречу, чтобы обсудить актуальные проблемы региона, несмотря на желание отдельных стран отложить ее из-за конфликта с Катаром.