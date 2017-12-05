Почти 40 человек стали жертвами тропического циклона "Окхи" в Индии

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 дек — РИА Новости. По меньшей мере 39 человек погибли, не менее 120 получили ранения в результате обрушившегося на прибрежные районы Индии тропического циклона "Окхи", сообщили РИА Новости в управлении по чрезвычайным ситуациям штата Тамилнад.

Как заявил представитель ведомства, основной удар стихии пришелся на штаты Керала и Тамилнад, где экстренные службы при поддержке ВВС и ВМС страны продолжают операцию по поиску пропавших без вести. В одном лишь Тамилнаде шторм уничтожил более 70 жилых домов, при этом еще порядка 1,1 тысячи были повреждены.

В общей сложности, по данным индийского МВД, за последние дни от шторма в этих штатах пострадали свыше 36 тысяч человек. В министерстве подчеркнули, что задействуют "все возможные средства, для того чтобы помочь жителям пострадавших районов". Директивы, касающиеся хода выполнения этих операций, исходят напрямую из канцелярии главы МВД.

Согласно последним метеорологическим данным, обстановка в южных и юго-западных штатах Индии нормализуется. В отдельных районах идут кратковременные дожди, и специалисты убеждены, что наиболее разрушительный удар циклона уже позади.