Саакашвили заявил, что не знаком с украинским бизнесменом Курченко

КИЕВ, 5 дек — РИА Новости. Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что не знаком с бизнесменом Сергеем Курченко, который, по данным украинских правоохранителей, финансировал митинги у Верховной рады в Киеве, организованные политиком.

В Службе безопасности Украины ранее сообщили, что Саакашвили был задержан в рамках уголовного дела, возбужденного по части первой статьи 256 УК "содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности", планируется допрос политика. Данный пункт этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет. Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что организованные Саакашвили акции в Киеве финансировались окружением экс-президента Виктора Януковича, в частности, бизнесменом Курченко, и направлены на свержение государственной власти на Украине. Саакашвили назвал ложными эти обвинения.

"С Курченко я вообще лично не знаком и слабо знаю, кто он такой, зато я хорошо знаю (президента РФ Владимира) Путина, нужно было сразу с ним разговор выкладывать", — написал Саакашвили в Facebook.