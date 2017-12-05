Генпрокурор Украины призвал Саакашвили лично прийти к следователю в СБУ

КИЕВ, 5 дек — РИА Новости. Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что дает экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили сутки, чтобы тот явился к следователю СБУ.

По его словам, через 24 часа "правоохранители сделают все возможное", чтобы Саакашвили явился к следователю для вручения подозрения и избрания меры пресечения в виде домашнего ареста.

"Через 24 часа вся правоохранительная система Украины сделает все возможное, чтобы Саакашвили явился к следователю для предъявления подозрения, а потом в суде… Считаю, что приход к следователю завтра с 9.00 в СБУ лично Саакашвили избавит страну от лишних потрясений. Призываю Саакашвили проявить мужество и ответственность за свои слова", — сказал генпрокурор, выступая во вторник в парламенте.