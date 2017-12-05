Братья Запашные рассказали, как играли в хоккей с Лукашенко

ГРОДНО, 5 дек – РИА Новости. Известные российские укротители тигров Аскольд и Эдгард Запашные рассказали Sputnik Беларусь, как сыграли в хоккей с Александром Лукашенко, и чем их удивил белорусский лидер.
Неформальная встреча представителей известной цирковой династии с Александром Лукашенко прошла 27 ноября во время хоккейной тренировки на малой арене Дворца спорта в Минске.
Эдгард Запашный признался: никогда не думал, что у него с братом будет такая возможность, но во время гастролей по Белоруссии появились общие знакомые, вхожие в окружение президента.
"В разговорах с ними я перестал скрывать, что очень хотел бы пожать руку Лукашенко", – отметил артист и сказал, что в семье Запашных принято открыто выражать свою симпатию к уважаемым ими людям.
Запашный отметил крепкое рукопожатие белорусского президента.
"Такое рукопожатие запомнишь до конца жизни. Когда сильный мужчина жмет тебе руку – это про Лукашенко", – сказал дрессировщик.
Приглашение поучаствовать в тренировке от "Президентского спортивного клуба" Белоруссии братья получили за несколько дней до встречи. Аскольд вышел на лед, а Эдгард наблюдал за игрой с трибун. Времени, чтобы как-то подготовиться, по их словам, практически не было.
"Потом понял, что не найду в себе силы отказаться от встречи с таким человеком, решил, что приложу максимум усилий, чтобы не ударить в грязь лицом", – признался Аскольд.
Братья рассказали, что остались под большим впечатлением от личного разговора с Лукашенко. Больше всего им запомнилась открытость и простота в общении.
"Увидел лидера, человека, который может с одной стороны на равных находиться со всеми на льду. С другой стороны чувствуется, что это человек с большим опытом, умеет руководить, его уважают. При этом он прост в общении", – поделился Аскольд.
Эдгард добавил, что это была свободная форма общения. Лукашенко практически сразу пригласил братьев подойти поближе, присесть рядом и выпить чаю.
"Я попросил его подписать мне шайбу. Он сказал, что черный маркер не будет виден на черной шайбе. На что я ему сказал: "Александр Григорьевич, мне уже важно, что вы до нее дотронулись", – пошутил Эдгард.
"Говорили о хоккее, о спорте, естественно, о тиграх. Он шутил про тигров несколько раз. Представил хоккейную команду, которую он собрал, рассказал, кто эти люди. Все не хотел бы пересказывать", – добавил артист.
Аскольд признался, что ему было волнительно выходить на лед – играть в хоккей с президентом ему доводилось впервые: "Спросил ребят из команды, как лучше себя вести на льду. Они сказали, что президент любит, чтобы игра была, как будто бы мужчины во дворе собрались".
"Было невозможно полностью абстрагироваться и забыть, какого уровня человек находится рядом на льду. Зная, что хоккей – очень травматичная игра, а доказательство тому – Дробыш, который получил травму, сломав ребро, – нельзя было позволить себе на эмоциях лететь и сбить президента с ног. Это было бы непростительным позором", – отметил Аскольд.
В хоккейном матче из двух периодов по 30 минут сначала выигрывала команда, в которой был Аскольд Запашный. Во втором периоде команда президента отыгралась, а затем вышла вперед. С каким счетом закончился матч, братья решили оставить в секрете.
После игры Лукашенко вручил братьям памятные сувениры в виде плиток шоколада с личной подписью.
"В моем случае это был аванс. На ней (шоколадке – Sputnik) было написано: "Лучшему игроку матча". У меня не было возможности проявиться таким образом. Это очень памятный трофей для меня. Выкладывал фото шоколадки в Instagram, многие спрашивали, съел или нет? Такие вещи не едят", – рассказал Аскольд.
Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>