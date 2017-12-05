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Братья Запашные рассказали, как играли в хоккей с Лукашенко

18:0805.12.2017
(обновлено: 18:35 05.12.2017)
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© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкАскольд и Эдгард Запашные. Архивное фотоАскольд и Эдгард Запашные. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ГРОДНО, 5 дек – РИА Новости. Известные российские укротители тигров Аскольд и Эдгард Запашные рассказали Sputnik Беларусь, как сыграли в хоккей с Александром Лукашенко, и чем их удивил белорусский лидер.

Здание Сочинского государственного цирка. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Песня
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Неформальная встреча представителей известной цирковой династии с Александром Лукашенко прошла 27 ноября во время хоккейной тренировки на малой арене Дворца спорта в Минске.

Эдгард Запашный признался: никогда не думал, что у него с братом будет такая возможность, но во время гастролей по Белоруссии появились общие знакомые, вхожие в окружение президента.

"В разговорах с ними я перестал скрывать, что очень хотел бы пожать руку Лукашенко", – отметил артист и сказал, что в семье Запашных принято открыто выражать свою симпатию к уважаемым ими людям.

Запашный отметил крепкое рукопожатие белорусского президента.

 

"Такое рукопожатие запомнишь до конца жизни. Когда сильный мужчина жмет тебе руку – это про Лукашенко", – сказал дрессировщик.

Приглашение поучаствовать в тренировке от "Президентского спортивного клуба" Белоруссии братья получили за несколько дней до встречи. Аскольд вышел на лед, а Эдгард наблюдал за игрой с трибун. Времени, чтобы как-то подготовиться, по их словам, практически не было.

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© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Аскольд признался, что сначала хотел отказаться: переживал, что не сможет на достойном уровне играть с белорусским президентом. Ведь последние три года дрессировщик не выходил на лед из-за травмы и высокой загруженности, хотя раньше выступал в любительских хоккейных турнирах.

"Потом понял, что не найду в себе силы отказаться от встречи с таким человеком, решил, что приложу максимум усилий, чтобы не ударить в грязь лицом", – признался Аскольд.

Братья рассказали, что остались под большим впечатлением от личного разговора с Лукашенко. Больше всего им запомнилась открытость и простота в общении.
"Увидел лидера, человека, который может с одной стороны на равных находиться со всеми на льду. С другой стороны чувствуется, что это человек с большим опытом, умеет руководить, его уважают. При этом он прост в общении", – поделился Аскольд.

Эдгард добавил, что это была свободная форма общения. Лукашенко практически сразу пригласил братьев подойти поближе, присесть рядом и выпить чаю.
"Я попросил его подписать мне шайбу. Он сказал, что черный маркер не будет виден на черной шайбе. На что я ему сказал: "Александр Григорьевич, мне уже важно, что вы до нее дотронулись", – пошутил Эдгард.

"Говорили о хоккее, о спорте, естественно, о тиграх. Он шутил про тигров несколько раз. Представил хоккейную команду, которую он собрал, рассказал, кто эти люди. Все не хотел бы пересказывать", – добавил артист.

Аскольд признался, что ему было волнительно выходить на лед – играть в хоккей с президентом ему доводилось впервые: "Спросил ребят из команды, как лучше себя вести на льду. Они сказали, что президент любит, чтобы игра была, как будто бы мужчины во дворе собрались".

Эдгард Запашный. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Аскольд выступил в нападении под номером 13 против команды президента. Соперником дрессировщика оказался сам Лукашенко, который играл нападающим под номером 1. На матч также был приглашен музыкальный продюсер Виктор Дробыш.

"Было невозможно полностью абстрагироваться и забыть, какого уровня человек находится рядом на льду. Зная, что хоккей – очень травматичная игра, а доказательство тому – Дробыш, который получил травму, сломав ребро, – нельзя было позволить себе на эмоциях лететь и сбить президента с ног. Это было бы непростительным позором", – отметил Аскольд.

В хоккейном матче из двух периодов по 30 минут сначала выигрывала команда, в которой был Аскольд Запашный. Во втором периоде команда президента отыгралась, а затем вышла вперед. С каким счетом закончился матч, братья решили оставить в секрете.

После игры Лукашенко вручил братьям памятные сувениры в виде плиток шоколада с личной подписью.

"В моем случае это был аванс. На ней (шоколадке – Sputnik) было написано: "Лучшему игроку матча". У меня не было возможности проявиться таким образом. Это очень памятный трофей для меня. Выкладывал фото шоколадки в Instagram, многие спрашивали, съел или нет? Такие вещи не едят", – рассказал Аскольд.

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