В Киеве задержали девять человек после столкновений у Рады

КИЕВ, 5 дек — РИА Новости. Полиция задержала девять человек во время столкновений сторонников экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили с правоохранителями в центре Киева, сообщила пресс-секретарь главного управления Нацполиции в столице Украины Оксана Блищик.

Во вторник утром в квартире Саакашвили в Киеве прошли обыски, сам политик забрался на крышу 8-этажного дома, где он проживает, и грозился спрыгнуть вниз. Позже он был задержан и выведен из дома правоохранителями, его посадили в машину и попытались увезти, однако сторонники политика устроили беспорядки, заблокировали машину и пробили колеса. Затем сторонники Саакашвили силой освободили его из микроавтобуса силовиков и пришли вместе с политиком к Верховной раде, где потребовали импичмента президента и отставки руководства Генпрокуратуры и СБУ.

"Девять человек доставляли в управление полиции, часть уже отпустили. Мы пока не знаем, что с остальными", — приводит слова Блищик украинское информагентство УНИАН.

По ее словам, пока нет информации о точном числе пострадавших правоохранителей.