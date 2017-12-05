Доклад: теракт в Манчестере не предотвратили из-за ошибок спецслужб

ЛОНДОН, 5 дек – РИА Новости, Мария Табак. Теракт в концертном комплексе в Манчестере, произошедший 22 мая, мог быть предотвращен, если бы не ошибки спецслужб, заявила во вторник в парламенте глава МВД Великобритании Амбер Радд со ссылкой на результаты независимого расследования трагедии.

"Весьма вероятно, что теракт мог быть предотвращен, если бы карты легли по-другому", — сказала Радд.

Расследование, которое возглавил известный адвокат Дэвид Андерсон, установило, что хотя исполнитель теракта Салман Абеди дважды проходил в расследованиях МИ-5 как "интересующее лицо", он не заинтересовал службу контрразведки настолько, чтобы она продолжала наблюдать за ним должным образом.

Сообщается, что к информации, полученной о его деятельности, "не было проявлено должного внимания", а "эти разведданные могли быть очень важны в сфере планировавшегося теракта". Также в докладе сообщается, что исполнители двух терактов в Лондоне – на Вестминстерском мосту и в районе Лондонского моста – также были хорошо известны спецслужбам.

"МИ-5 и полиция признали необходимость использовать данные более эффективно, делиться информацией более широко, повышать уровень сотрудничества между различными службами, оценивать и расследовать террористические угрозы на единой основе … Однако ни одно свободное общество не может предоставить стопроцентную защиту от терактов или любых других преступлений", — говорится в заявлении Андерсона.

В нынешнем году в Великобритании произошло пять терактов. 15 сентября в утренний час пик на станции Parsons Green на западе Лондона прогремел взрыв, в результате которого 19 человек получили не угрожающие жизни ранения и ожоги. По словам источников, самодельное взрывное устройство не сработало в полную силу.

В ночь на 19 июня в результате наезда фургона на мусульман, возвращавшихся с ночной молитвы из мечети на севере Лондона, погиб один человек, еще десять были ранены. По подозрению в совершении предумышленного убийства был задержан 47-летний британец Даррен Осборн.

Вечером 3 июня автомобиль врезался в толпу на Лондонском мосту, после чего трое вооруженных террористов, выбравшись из машины, напали на прохожих. Террористы были уничтожены полицией. Семь человек погибли.

В Манчестере 22 мая теракт произошел во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Подрыв осуществил смертник Салман Абеди. Погибли 22 человека, в том числе 12 детей. Ответственность за теракт взяла на себя ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ).

В Лондоне 22 марта произошел теракт, унесший жизни пяти человек, десятки получили ранения. Террорист Халид Масуд направил машину на пешеходов на Вестминстерском мосту, после чего у самого здания парламента нанес смертельное ранение полицейскому. Террориста ликвидировал вооруженный охранник министра обороны Великобритании.