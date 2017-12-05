Киев не предпринял мер по урегулированию в Донбассе, заявил Грызлов

МИНСК, 5 дек — РИА Новости. Киев по-прежнему не принимает мер по политическому урегулированию конфликта в Донбассе, поэтому в рамках минского процесса существует ряд вопросов, заявил полпред РФ в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов.

"Киев по-прежнему не предпринимает шаги по политическому урегулированию конфликта. Необходимо добиться имплементации "формулы Штайнмайера", определяющей ввод в действие закона об особом статусе Донбасса на постоянной основе", — сказал он журналистам в Минске.

Грызлов добавил, что Киев так и не опубликовал приказов о режиме прекращения огня и о дисциплинарных мерах к нарушителям, хотя самопровозглашенные ДНР и ЛНР соответствующие документы уже давно опубликовали.

"Ответственность за тяжелую социально-экономическую ситуацию на Донбассе полностью лежит на украинской стороне, которая сохраняет экономическую и транспортную блокаду региона", — заключил он.

"Формула Штайнмайера" (президент Германии, бывший председатель ОБСЕ, экс-глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер) определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе — после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.

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