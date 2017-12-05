Дата и место обмена пленными в Донбассе еще обсуждаются, заявил Грызлов

МИНСК, 5 дек — РИА Новости. Контактная группа по урегулированию ситуации на Украине продолжает обсуждать место и дату обмена пленными между Киевом и самопровозглашенными республиками Донбасса, сообщил полпред РФ Борис Грызлов.

"На сегодняшнем заседании контактная группа продолжила подготовку к обмену удерживаемых сторонами конфликта лиц. Важно не допустить провокаций, направленных на срыв договоренностей. Продолжается обсуждение процедуры, места и даты обмена. Контактная группа договорилась, что при необходимости будет проведена дополнительно видеоконференция на следующей неделе", — сказал он журналистам в Минске.

Ранее лидер общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктор Медведчук заявил, что Киев и самопровозглашенные ДНР и ЛНР согласовали списки пленных для обмена; на первом этапе Киев передаст 306 человек, ополченцы вернут 74. В ДНР и ЛНР заявили, что готовы к обмену пленными.