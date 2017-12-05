Прекращение сообщения с Россией ухудшит положение Украины, заявили в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости. Прекращение транспортного сообщения с Россией обернется для Украины ухудшением социально-экономического положения в стране, заявил вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский.

Ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил РИА Новости, что железнодорожное и автобусное сообщение Украины с Россией, по его мнению, должно быть прекращено.

"Если эти так называемые представители украинской власти хотят сделать еще хуже своему собственному украинскому народу, то они могут перекрыть каналы транспортного сообщения. Для России это ровным счетом ничего не будет означать, но на Украине автоматически существенным образом ухудшится положение граждан и социально-экономическое положение", — сказал РИА Новости Полонский.

По его словам, граждане Украины активно ездят в Россию на заработки, а из России на Украину завозятся многие товары.

"Эти транспортные каналы нужны главным образом для снабжения и удовлетворения потребностей самой Украины. Они (украинские власти – ред.) в свое время отрезали Крым от транспортного сообщения, что ни к чему не привело. Только ухудшили социально-экономическую ситуацию у себя на территории, прежде всего, в южных областях Украины. На Крыме это никак не сказалось. Ровно такая же история произойдет и здесь", — подчеркнул Полонский.