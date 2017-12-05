В ОБСЕ считают "опасным" присвоение СМИ статуса иноагента

МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир считает "опасным" присвоение статуса иностранного агента, поскольку это будет иметь негативный эффект на свободу медиа во всех странах, где действуют подобные законы, в том числе, по его мнению, и в РФ, где 9 СМИ получили такой статус в ответ на лишение телеканала RT аккредитации в конгрессе США из-за его статуса иноагента.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир ранее заявлял, что лишение корреспондентов RT аккредитации в конгрессе США демонстрирует прямое воздействие на свободу СМИ при их регистрации в качестве иностранных агентов.

"Девять СМИ были названы "иностранными агентами" в России. Называть СМИ "иностранными" агентами – опасно, и такое законодательство будет иметь негативный эффект на свободу СМИ во всех странах, где применяются подобные законы", — говорится в заявлении офиса Дезира в Twitter.

Минюст РФ включил в список иноагентов девять СМИ, в том числе "Голос Америки", Радио Свободная Европа/Радио Свобода (PCE/PC), телеканал "Настоящее Время". Также в реестр попали "Idel.Реалии", "Кавказ.Реалии", "Крым.Реалии", Татаро-башкирская служба Радио Свобода (Azatliq Radiosi), "Сибирь.Реалии", "Фактограф".

Согласно закону о статусе иностранного агента для СМИ, иностранным агентом может стать любое зарубежное СМИ, которое получает финансирование или имущество из-за границы (в том числе от российских юридических лиц, спонсируемых из иностранных источников).

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва удивлена тем фактом, что у ОБСЕ нет вопросов к Вашингтону по поводу американского закона об иностранных агентах. При этом она подчеркнула, что Россия регулярно работает с ОБСЕ, направляет в организацию подробные письма с описанием всех случаев ущемления прав российских СМИ и изучает ее доклады.

Журналистов RT лишили аккредитации в конгрессе США в связи с регистрацией телеканала в качестве иноагента. Министерство юстиции США внесло RT America в список иностранных агентов по закону об иностранных агентах от 1938 года, при этом многие другие иностранные государственные СМИ, такие как британская BBC, китайская CCTV, французский телеканал France 24, немецкая радиостанция Deutsche Welle не зарегистрированы в этом качестве.

В мае 2017 года агентству Sputnik отказали в продлении аккредитации в конгресс США, на повторный запрос о продлении до сих пор не получено ответа.

Президент России Владимир Путин ранее подписал закон о статусе иностранного агента для СМИ. Согласно тексту закона, иноагентами могут быть признаны СМИ, получающие финансовую помощь от иностранных государств или организаций. Изменения вносятся в статью 6 закона "О средствах массовой информации". Поправки о статусе СМИ-иностранных агентов стали вынужденной ответной мерой на притеснение российских СМИ в США и, в частности, признание RT America иностранным агентом.