В Калифорнии бушует лесной пожар: почти 30 тысяч человек эвакуированы

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Около 27 тысяч жителей из восьми тысяч домов эвакуированы на юге Калифорнии, где сильный лесной пожар уничтожил 150 строений, сообщает пожарная служба округа Вентура.

Ранее сообщалось об эвакуации одной тысячи домов.

"Пожар "Томас" охватил 31 тысячу акров (12,5 тысячи гектаров), ранен один пожарный", — говорится в заявлении ведомства.

Электроснабжающая компания Southern California Edison заявила, что без света в регионе остались более 260 тысяч потребителей: 180 тысяч в округе Вентура и 83 тысячи в округе Санта-Барбара.