В ЛАГ напомнили, что Восточный Иерусалим является частью Палестины

КАИР, 5 дек — РИА Новости, Надим Зуауи. Совет Лиги арабских государств (ЛАГ) на уровне постпредов призвал США и все государства мира соблюдать резолюции ООН, согласно которым Восточный Иерусалим является неотъемлемой часть палестинских территорий, оккупированных в 1967 году.

Представитель Белого дома заявил в понедельник, что США в ближайшие дни объявят, признают ли Иерусалим столицей Израиля. Палестинская сторона, а также ряд стран на Ближнем Востоке уже заявили, что признание Иерусалима приведет к обострению арабо-израильского конфликта и дестабилизации ситуации в регионе. Президент Турции пригрозил разрывом дипотношений с Израилем.

"Необходимо соблюдать все резолюции ООН, касающиеся Иерусалима… А также принципы международного права, согласно которым все израильские законы и действия, направленные на изменение юридического и исторического статуса Иерусалима, его святынь, его идентичности, его демографии, являются ничтожными и незаконными", — говорится в заявлении, принятом по итогам экстренного заседания панарабской организации по инициативе палестинской делегации.

В ЛАГ напомнили, что данные резолюции ООН не допускают переноса иностранных дипломатических миссий и посольств в Иерусалим, а также признания этого города столицей Израиля. "Восточный Иерусалим является неотъемлемой частью палестинских территорий, оккупированных в 1967 году", — отмечается в документе.

В это связи арабские страны призвали США продолжать играть позитивную и непредвзятую роль в деле достижения справедливого и прочного мира на Ближнем Востоке. В то же время они подчеркнули, что признание Иерусалима столицей Израиля будет считаться "открытым враждебным действием по отношению к арабской нации, правам палестинского народа, всех мусульман и христиан, опасным нарушением международного права, Женевской конвенции, резолюций Совета Безопасности ООН". По мнению ЛАГ, такой шаг не только станет угрозой для мира и безопасности в регионе Ближнего Востока, но и окончательно подорвет все возможности достижения мира на основе сосуществования двух государств.