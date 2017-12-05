От угроз прыгнуть с крыши до нового майдана: один день из жизни Саакашвили

КИЕВ, 5 дек — РИА Новости. Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили во вторник снова оказался в центре внимания.

За несколько часов он успел сбежать от обыска на крышу своего дома, побывать в статусе задержанного по подозрению в причастности к попыткам свержения действующих властей Украины, освободиться при помощи своих сторонников и заявить о начале похода на Верховную раду с целью объявления импичмента президенту Украины Петру Порошенко.

"На крыше его взяли"

Задержание Саакашвили, как и многое из происходящего с ним, из рядового события превратилось в настоящую эпопею. Началось все еще во время обыска в киевской квартире у бывшего одесского губернатора.

Недовольный происходящим Саакашвили забрался на крышу восьмиэтажного дома, где он проживает, и грозился спрыгнуть вниз. При этом он не забывал выкрикивать лозунги вроде "Порошенко — вор! Порошенко — изменник Украины! Луценко (генпрокурор Украины Юрий Луценко — ред.)— вор!".

У дома политика собрались его сторонники, затеявшие потасовку с правоохранителями. Протестующие попытались штурмовать ряды спецназа, которые шеренгой перекрыли доступ к входу в подъезд, где находится квартира Саакашвили, использовали в качестве тарана мусорные контейнеры.

На подкрепление прибыли около сотни бойцов Нацгвардии Украины, сторонников Саакашвили удалось на время оттеснить. Задержали и самого экс-губернатора. "На крыше его взяли", — сообщил один из соратников экс-президента Грузии.

На деньги Януковича?

Вскоре стало известно, в чем состоят претензии к Саакашвили. В Службе безопасности Украины сообщили, что его подозревают в преступлении по первой части статьи 256 Уголовного кодекса — "Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности". Данный пункт этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет.

По словам генпрокурора Украины Луценко, акции, которые организовывал и организует Саакашвили, проплачены окружением экс-главы украинского государства Виктора Януковича, их целью было свержение государственной власти на Украине. Бывший губернатор, утверждает обвинение, проводил акции из-за "личной жажды власти" и "перешел черту".

Луценко заявил, что деятельность команды Саакашвили финансировали представители Януковича, в частности, украинского бизнесмена Сергея Курченко. Как заявил генпрокурор, за деньги окружения Януковича якобы финансировались акции протеста Саакашвили, "целью которых был захват государственной власти и содействие членам преступной группировки Януковича-Курченко в остановке их уголовного преследования, возобновления контроля над активами". Луценко заявил, что окружение Саакашвили получило около 500 тысяч долларов на свои акции.

Власти утверждают, что у них есть доказательства сговора Саакашвили и Курченко, в частности – аудио- и видеозаписи. "Я бы хотел, чтобы это аудио и видео слышали и видели те, кто сейчас препятствуют Службе безопасности Украины выполнять свою конституционную обязанность — задерживать людей, которые подозреваются в особо тяжких преступлениях против украинского государства. Думаю, что тем, кто был обманут фальшивыми лозунгами Саакашвили и его ближайшего окружения, следует сейчас слышать и видеть то, что зафиксировано во время санкционированных судом съемок СБУ", — сказал Луценко.

При этом он подчеркнул, что "сейчас не идет речь о депортации, сейчас не идет речь об экстрадиции" Саакашвили.

Из автозака — в парламент

Планировалось, что в среду состоится суд, который решит, какую меру пресечения выбрать для Саакашвили. Правоохранители заявляли, что намерены ходатайствовать о домашнем аресте.

Вышло по-другому. Микроавтобус, в котором везли задержанного Саакашвили, не проехал и ста метров. Практически сразу после начала движения машины ее заблокировали сторонники опального политика. Они били стекла микроавтобуса камнями, начали даже разбирать брусчатку для строительств баррикад вокруг машины с задержанным экс-губернатором. Полиция в ответ вынуждена была применить слезоточивый газ.

Но и это не помогло. Активисты продолжили "осаду", выкрикивали лозунги и пели гимн Украины. По громкоговорителю они объявили, что на место прибыли депутаты Верховной рады от фракции "Батькивщина". Также в толпе замечен депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" Сергей Лещенко.

В результате сторонники Саакашвили одержали верх. Они забрались на микроавтобус и взломали заднюю дверь, после этого освободили Саакашвили силой. Они окружили политика и увели его от силовиков. При этом из толпы Саакашвили показывал одну руку, на которой были наручники.

Примечательно, что это не первый инцидент такого рода, связанный с Саакашвили на Украине. В начале сентября, вскоре после того, Саакашвили лишили украинского гражданства, Киев пытался воспрепятствовать его возвращению на Украину из Польши, где он тогда находился. Однако политик при поддержке своих сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины из Польши. Суд признал его виновным в незаконном пересечении границы и назначил штраф в размере около 130 долларов.

Импичмент для Порошенко

Саакашвили после освобождения пообещал повести своих сторонников на Верховную раду.

"Я призываю всех идти к парламенту Украины и требовать ответ за унижение Украины, за унижение народа, (требовать — ред.) импичмента президента Украины. Идем в парламент требовать импичмент", — заявил Саакашвили.

Он также призвал всех граждан страны выйти на улицы и продолжить мирный протест. "Я хочу призвать всю Украину присоединиться и продолжить мирный протест за избавление от Порошенко, его банды и всех олигархов", — заявил экс-президент Грузии.

По его словам, он намерен остаться на Украине. "Я останусь бороться в Украине, умру за Украину, потому что я обязан вам не только возвращением на Украину, ну и сейчас своей свободой. Моя жизнь принадлежит вам", — добавил Саакашвили.

По дороге к зданию Рады Саакашвили ненадолго зашел в офис своей партии "Движение новых сил", при этом его сторонники выставили охрану. Спустя несколько минут политик вышел на улицу с бутылкой минеральной воды и продолжил движение в рядах своих сторонников к Раде.

При этом политик отверг все обвинения в свой адрес. "Заявление генерального прокурора — наглая ложь с целью дискредитации Саакашвили и всего протестного движения на Украине… Саакашвили предсказал такой сценарий и предупредил, что власть готовит фальсификации "доказательств", чтобы начать уголовное дело на заказ Порошенко", — говорится в сообщении на странице Саакашвили в Facebook.

Президент не хочет вмешиваться

Порошенко пока напрямую не отреагировал на происходящее и делает вид, что к нему это отношения не имеет.

"Петр Алексеевич полностью полагается на действия и выводы соответствующих силовых структур, в полномочия которых находится квалификация этого нарушения, если оно есть, доказательства этого нарушения и представление его в суде. Президент не может вмешиваться ни в один из вопросов силовых органов. Президент находится над ситуацией, он является гарантом конституции и соблюдения прав, поэтому все будет зависеть от того, насколько качественно будут представлены обвинения", — сказала представитель главы государства в Верховной раде Ирина Луценко.

По ее словам, Порошенко не может выступать субъектом этого процесса, так как считает, что все правоохранительные органы должны быть независимыми. Она добавила, что никакого общения по этой ситуации ни с фракцией президента в Раде, ни с силовиками не будет, чтобы не проявлять "никакой заинтересованности".

Полпред президента считает, что дальнейшая судьба Саакашвили на Украине будет зависеть от того, какие доказательства будут предоставлены и как "сам Саакашвили будет реагировать".

"Оппозиционное движение в демократической стране желательно, является нужным, так как оппозиция постоянно контролирует власть, задает тон власти, подталкивает. Но если эта оппозиция финансируется деньгами преступной группировки… или такие протестные движения финансируются страной-агрессором и действуют против Украины, такие действия должны иметь серьезную уголовную оценку", — заявила Луценко.

"Такое и врагу не пожелаешь"

За ситуацией вокруг Саакашвили следят как на Украине, так и в России. Ее прокомментировал, в частности, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы с интересом наблюдаем за происходящим на Украине. В очередной раз Киев удивляет, в очередной раз удивляет Саакашвили. От поедания галстука до залезания на крышу он проделал определенный путь в политике. Путь был тернистый. Ситуация у него сложная", — сказал Песков.

Отвечая на вопрос, будет ли Кремль реагировать на обвинения Саакашвили в адрес президента России Владимира Путина, Песков заявил: "Не привыкли реагировать на заявления людей, которые сидят на крыше".

Он назвал ситуацию вокруг Саакашвили "головной болью Украины". "Наверное, такое и врагу не пожелаешь, я бы так сказал. Хотя не считаем, конечно, украинский народ врагом", — отметил Песков.

Новый переворот?

Директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов считает, что события с неудавшимся задержанием Саакашвили могут стать началом нового государственного переворота на Украине.

По словам эксперта, Саакашвили упорно провоцировал Порошенко и власти на подобный сценарий. "Ему это удалось, наконец-то, сегодня раздразнил их… Сегодня Порошенко, его полицейские пошли в атаку", — сказал Мартынов.

"То, что провоцировал и хотел (Саакашвили – ред.), того он добился. Как дальше будут развиваться события — сложно сказать. Насколько хватит у него ресурсов, сторонников, олигархической, медийной поддержки и так далее. Я имею в виду все ингредиенты, которые необходимы для площадного переворота на Украине. Если хватит, то вполне возможно, до Нового года будем свидетелями нового государственного переворота на Украине. Если не хватит — будет сидеть в тюрьме, как некогда сидела его подруга Юлия Тимошенко", — сказал Мартынов.

По мнению эксперта, в любом случае ситуация на Украине до Нового года будет меняться тем или иным образом, а произошедшее в Киеве во вторник — "начало новых событий" в стране.

У власти нет методов



В свою очередь, заместитель директора Центра украинистики и белорусистики МГУ Богдан Безпалько высказал мнение о том, что официальный Киев сейчас мало что может предпринять против Саакашвили.

"Если бы действительно хотели его наказать, наказали бы сразу же. Его взяли бы сразу же после незаконного пресечения границы Украины и отправили бы его в тюрьму", — сказал РИА Новости эксперт.

"Ему можно было бы предъявить нарушение 10-12 статей уголовного кодекса, в том числе очень суровых, которые предусматривают многолетнее заключение с самым суровым режимом. А ему предъявили пока что одну статью, и все это очень невнятно. Такое впечатление, что все это очень вымученно, это просто нужно делать, нужно предъявить ему какие-то обвинения. Я не думаю, что в реальности это приведет к его наказанию", — добавил он.

Происходящее сейчас, по его словам, может лишь добавить политического капитала Саакашвили.

"Делается все это очень топорно, очень неумело, и в результате получилось то, что сейчас попытка арестовать Саакашвили превратилась в один из элементов кампании по его рекламе, придания ему ореола гонимого властью политика, гонимого тираном", — считает Безпалько.

В то же время российский политолог Александр Гусев считает, что не допустить нового "майдана" у Киева сил хватит.

"Порошенко извлек серьезные уроки из первого "майдана" по поводу того, что нужно делать, а что не нужно делать. У Порошенко, с одной стороны, развязаны руки, он не будет сидеть и ждать, пока за ним придут, как пришли за Януковичем, поэтому он, мне кажется, пойдет по силовому варианту. Сейчас группа сторонников Саакашвили будет блокирована со всеми вытекающими последствиями", — уверен эксперт.