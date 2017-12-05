Саакашвили заявил, что не претендует ни на какие должности на Украине

КИЕВ, 5 дек — РИА Новости. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что не претендует ни на какие должности на Украине, но призвал граждан прийти в центр Киева во вторник вечером, чтобы высказаться против действующей власти, передает корреспондент РИА Новости.

Во вторник утром в квартире Саакашвили в Киеве прошел обыск, сам политик забрался на крышу 8-этажного дома, где он проживает, и грозился спрыгнуть вниз. Позже он был задержан и выведен из дома правоохранителями, его посадили в машину и попытались увезти, однако сторонники политика устроили беспорядки, заблокировали машину и пробили колеса. Затем сторонники Саакашвили силой освободили его из микроавтобуса силовиков. Колонна активистов вместе с Саакашвили пришла к зданию парламента.

"Сегодня вы меня спасли реально, может быть, от смерти. Поскольку вы мне спасли жизнь, то моя жизнь теперь принадлежит народу Украины… Я призываю всех ветеранов АТО, призываю ветеранов Майдана, просто обычных украинцев – мне не нужны никакие должности на Украине, — приходите сюда прямо с работы", — сказал Саакашвили, выступая перед своими сторонниками у Верховной рады.

Саакашвили в своем выступлении, как и прежде, призывал к импичменту президента. Он обвинил власти в провокации, отметив, что ничего преступного в его акциях не было.

"Как они могли меня в таком обвинять, всему есть предел… мы должны сегодня собраться тут мирно спокойно и сказать парламенту тут: хватит, банду вон, Порошенко вон, импичмент", — заявил политик. После его выступления сторонники подарили Саакашвили вышиванку.

Ранее в СБУ сообщили, что Саакашвили предъявлены подозрения по статье "содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности", планируется допрос политика. Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет.