Сторонники Саакашвили призвали спикера Рады выйти к протестующим

КИЕВ, 5 дек — РИА Новости. Сторонники экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили призвали спикера парламента Андрея Парубия выйти к протестующим возле Верховной рады, передает корреспондент РИА Новости.

Во вторник утром в квартире Саакашвили в Киеве прошли обыски, сам политик забрался на крышу 8-этажного дома, где он проживает, и грозился спрыгнуть вниз. Позже он был задержан и выведен из дома правоохранителями, его посадили в машину и попытались увезти, однако сторонники политика устроили беспорядки, заблокировали машину и пробили колеса. Затем сторонники Саакашвили силой освободили его из микроавтобуса силовиков и двинулись колонной к Раде с требованием рассмотреть вопрос об импичменте президента.

"Мы призовем сейчас сюда Парубия. Парубий выходи! Нас должно быть сейчас больше, чтобы они видели реальный протест… импичмент должен быть принят (закон о процедуре импичмента – ред.)", — сказал один их соратников Саакашвили, выступая на митинге возле Рады. После чего все участника митинга начали скандировать "Парубий выходи".

В Службе безопасности Украины сообщили, что Саакашвили предъявлены подозрения по первой части статьи 256 Уголовного кодекса Украины — "содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности", планируется допрос политика. Данный пункт этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет. Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что организованные Саакашвили акции в Киеве финансировались окружением экс-президента Виктора Януковича, в частности, бизнесменом Сергеем Курченко, и направлены на свержение государственной власти на Украине. Саакашвили опроверг эти обвинения.