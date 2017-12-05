Попытка арестовать Саакашвили превратилась в его рекламу, считает эксперт

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Попытка украинских властей арестовать экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили превратилась в его рекламу, но заявления политика не приведут к новому "майдану", считает замдиректора Центра украинистики и белорусистики МГУ Богдан Безпалько.

Во вторник утром Саакашвили задержали правоохранители по делу о "содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности", однако сторонники силой освободили политика. Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил на брифинге, что организованные Саакашвили акции в Киеве были проплачены окружением экс-президента Виктора Януковича, в частности, бизнесменом Сергеем Курченко, и направлены на свержение государственной власти на Украине. Саакашвили опроверг эти обвинения.

PR-кампания

"Делается все это очень топорно, очень неумело, и в результате получилось то, что сейчас попытка арестовать Саакашвили превратилась в один из элементов кампании по его рекламе, придания ему ореола гонимого властью политика, гонимого тираном", — заявил он РИА Новости.

По мнению эксперта, "внимание прессы постепенно от него уходило, потому что поступали новые информационные поводы, поэтому для него подобного рода события — это даже подарок, потому что это возврат внимания в его скромной персоне".

Рычаг внешних акторов

Помимо привлечения внимания прессы к себе Саакашвили, по словам Безпалько, играет роль инструмента внешнеполитических игроков для оказания давления на президента Украины Петра Порошенко.

"Сейчас просто хотят оказать давление на Порошенко с тем, чтобы он действовал так, как нужно внешнеполитическим кураторам, посредством Саакашвили. Саакашвили здесь просто как инструмент", — сказал собеседник агентства.

Кроме того эксперт уверен, что "у Саакашвили существует определенный иммунитет, выданный ему внешними геополитическими акторами", который позволит ему избежать серьезного наказания.

Вымученные обвинения

Безпалько полагает, что украинские власти не преследуют целью наказать Саакашвили, и текущие события не приведут к новому "майдану" и госперевороту на Украине.

"В данной ситуации, мне кажется, в случае если бы к Саакашвили подходили серьезно, ему вменяли гораздо большее количество статей и гораздо более суровые статьи, то есть, скажем, нарушение конституционного строя. Такое впечатление, что все это сделано очень вымученно, только потому что это нужно делать, нужно предъявить ему какие-то обвинения. Я не думаю, что в реальности это приведет к его наказанию", — сказал собеседник агентства.

По его мнению, "Саакашвили очень хотят заставить замолчать, чтобы он ушел куда-нибудь в тень". Эксперт также уверен, что в результате политика поместят под домашний арест, суд не вынесет какого-то жесткого приговора, и его просто попытаются "выдавить в Польшу и не пускать обратно".

Лишенный украинского гражданства Саакашвили 10 сентября при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины из Польши. Суд признал его виновным в незаконном пересечении границы и назначил штраф в размере около 130 долларов. Саакашвили покинул Грузию после вступления в должность нового президента страны Георгия Маргвелашвили в ноябре 2013 года. Главная прокуратура Грузии заочно предъявила ему обвинения по нескольким уголовным делам.

Ранее украинское интернет-издание "Страна" со ссылкой на несколько источников в силовых структурах страны сообщило, что власти Украины приняли решение депортировать Саакашвили из страны до конца года. Сам Саакашвили считает свою депортацию в Грузию невозможной.

Задержание Саакашвили в Киеве. Онлайн-репортаж >>