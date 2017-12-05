Британский министр по делам Brexit заявил о прогрессе в переговорах с ЕС

ЛОНДОН, 5 дек – РИА Новости. Министр Великобритании по делам Brexit Дэвид Дэвис во вторник, отвечая на вопросы в парламенте, сказал, что прогресс в переговорах по выходу страны из ЕС есть, стороны близки к завершению первого этапа.

"Прогресс сделан, но заключения мы пока не достигли", — сказал Дэвис под недовольные возгласы парламентариев.

"Думаю, что мы близки к тому, чтобы завершить первую стадию переговоров", — добавил он.

По словам Дэвиса, между сторонами переговоров "много взаимопонимания" по вопросам будущих торговых отношений между Великобританией и ЕС.

"Мы сознаем, что после выхода из Евросоюза должны будем уважать единый рынок и суверенитет ЕС, но мы должны уважать и суверенитет Великобритании", — отметил британский политик.

Накануне премьер-министр Ирландии Лео Варадкар подтвердил весь день циркулировавшие в Лондоне и Брюсселе слухи, что ЕС и Великобритания договорились о предоставлении после Brexit особого статуса Северной Ирландии, который, по сути, позволит этому региону остаться в составе единого рынка и таможенного союза. Однако вечером, вопреки ожиданиям, Мэй и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер объявили, что по "паре проблем" разногласия сохраняются. Варадкар заявил, что удивлен и разочарован таким поворотом, но подчеркнул, что готов ждать результатов дальнейших переговоров.