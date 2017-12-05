Тиллерсон: США и ЕС будут работать над решением созданных Ираном проблем

БРЮССЕЛЬ, 5 дек – РИА Новости, Владимир Добровольский. США намерены работать с Евросоюзом над решением проблем, создаваемых Ираном в регионе, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон по итогам переговоров с главой дипломатии ЕС Федерикой Могерини.

"Мы обсудили наши совместные усилия в рамках СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий по решению ядерной проблемы Ирана – ред.), чтобы Иран полностью выполнял условия СВПД, выполнял это соглашение. И в то же время мы признаем, что Иран предпринимает ряд дестабилизирующих действий в регионе", — сказал Тиллерсон журналистам.

Он отметил, что США "наблюдают это на примере запусков баллистических ракет из Йемена, которые, по нашему мнению, получены из Ирана, поддержки ими хуситов и последствия этого для Йемена". Он также заявил о "дестабилизирующих последствиях экспорта Ираном оружия и боевиков в Сирию, в зону конфликта", и о продолжении поддержки ими ливанского движения "Хезболлах".

"Эти вопросы, действия Ирана нельзя не принимать во внимание и оставлять без ответа. Мы продолжим принимать меры, чтобы Иран понял, что это неприемлемо для нас. Мы ждем с нетерпением работы с европейскими партнерами, в том числе, по этому вопросу", — заявил госсекретарь США.