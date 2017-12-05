РИГА, 5 дек – РИА Новости. Кабмин Латвии во вторник рассмотрел и концептуально одобрил подготовленный министерством образования и науки информационный доклад о переводе обучения в общеобразовательных школах нацменьшинств на латышский язык, передает во вторник корреспондент РИА Новости.

Минобрнауки предлагает провести реформу в школах нацменьшинств в 2021-2022 учебном году. Она предусматривает, что дошкольное обучение будет осуществляться билингвально, в начальной школе с 1 по 6 класс будет доступно три модели двуязычного обучения. На завершающем этапе основного образования с 7 по 9 классы 80% предметов будут преподаваться на государственном языке страны. В средней школе с 10 по 12 классы обучение будет только на латышском языке.

Реформа будет осуществлена постепенно. В 2019-2020 учебном году 80% обучения на госязыке в основной школе необходимо будет обеспечить только в 7 классе, в 2020-2021 учебном году — в 7 и 8 классах, а в 2021-2022 учебном году — уже на всем заключительном этапе основной школы. В средней школе в 2020-2021 учебном году полностью на латышском языке будут обучаться школьники из 10 и 11 классов, через год — всех классов.

В Латвии один государственный язык — латышский, остальные имеют статус иностранных. При этом русский является родным почти для 40% населения. В республике работают 313 средних и 22 вечерних школы. По данным министерства образования, 107 школ осуществляют билингвальные программы обучения, 99 из них ведут обучение с использованием русского языка.