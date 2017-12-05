Саакашвили пришел к Верховной раде и готовится выступить на митинге

Михаил Саакашвили со своими сторонниками в Киеве. 5 декабря 2017

Михаил Саакашвили со своими сторонниками в Киеве. 5 декабря 2017

КИЕВ, 5 дек — РИА Новости. Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили вместе со своими сторонниками пришел к Верховной раде, где собирается митинг.

Саакашвили готовится выступить перед собравшимися. Ранее он заявлял, что потребует импичмента президента Петра Порошенко и призывал всех граждан присоединиться к мирным протестам.

Активисты скандируют: "Банду долой!" Организаторы акции протеста планируют объявить со сцены план дальнейших действий.

Ранее после освобождения из автомобиля правоохранителей Саакашвили заявил, что вместе с соратниками идет к парламенту Украины требовать импичмента президента.

Утром в квартире Саакашвили прошел обыск, а сам политик забрался на крышу восьмиэтажного дома и пригрозил, что спрыгнет. Однако силовики задержали его, посадили в микроавтобус и попытались увезти. Но сторонники Саакашвили силой освободили политика, после чего направились к парламенту.