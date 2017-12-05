Российские моряки приостановили работы в зоне поиска подлодки "Сан-Хуан"

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Российские военные моряки на время прекратили работы в районе поиска пропавшей аргентинской подлодки "Сан Хуан", сообщает Минобороны.

Из-за непогоды приостанавливаются спуски телеуправляемых подводных аппаратов, с помощью которых обследуется дно. В данный момент волнение моря достигает 3-4 баллов. Из-за этого нельзя использовать аппарат "Пантера Плюс", который находится на борту морского буксира ВМС Аргентины "Ислас Мальвинас".

Всего российские специалисты осуществили шесть спусков для изучения аномалий рельефа на глубине от 125 до 970 метров. "Пантера Плюс" обнаружил на дне рыболовецкий траулер и бетонный блок.

Работы продолжатся после улучшения погодных условий.

Этой ночью в район поиска прибудет океанографическое судно "Янтарь" ВМФ России. Как объяснял РИА Новости бывший командующий Балтийским флотом Владимир Валуев, "Янтарь" может классифицировать подводный объект и поднять его. Судно оборудовано двумя аппаратами, способными погружаться на глубину до шести километров.

Подводная лодка ВМС Аргентины "Сан-Хуан" перестала выходить на связь 15 ноября на пути из военно-морской базы Ушуайя в город Мар-дель-Плата. В момент последнего сеанса связи экипаж субмарины сообщил об аварии.

На борту находились 44 человека, в том числе первая в истории Аргентины женщина-подводник Элиана Мария Кравчик.

Представители Военно-морских сил заявили об одиночном взрыве, который может быть связан с исчезновением "Сан-Хуана". Через 15 дней после пропажи субмарины операцию по спасению экипажа прекратили, однако поиск самой подлодки продолжается.