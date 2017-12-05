Американский F-35 начал "рассыпаться" в полете

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. В американских ВВС признали, что один из самолетов F-35, размещенных на авиабазе Кадена в Японии, потерял деталь фюзеляжа во время полета, пишет Defense News.

Инцидент произошел в ходе тренировочных маневров к востоку от Окинавы в минувший четверг, тогда же о нем написали в японских СМИ, однако в ВВС США эту информацию официально подтвердили только в понедельник, уточняет издание.

Потерю элемента фюзеляжа размером приблизительно 30 на 60 сантиметров ведущего F-35 заметил его ведомый при заходе на посадку. Истребители прошли проверку перед вылетом, поэтому военные предполагают, что деталь отвалилась, когда самолеты находились в воздухе. Пока неясно, возможна ли замена потерянной части фюзеляжа без ущерба для безопасности полетов.

Самолет F-35 Lightning II — второй серийный истребитель пятого поколения после F-22 Raptor. Программа по созданию F-35 обошлась США примерно в полтора триллиона долларов. Самолеты регулярно подвергаются критике, в том числе со стороны президента Дональда Трампа. Ранее неоднократно сообщалось о различных технических неполадках. Так, в октябре представители американских ВВС сообщили, что у многих пилотов F-35 наблюдаются симптомы кислородного голодания, в ноябре Пентагон на 30 дней заморозил программу оснащения вооруженных сил F-35 после того, как на истребителях нашли ржавчину.