Гуманитарная группа договорилась о ремонте моста у Станицы Луганской

ЛУГАНСК, 5 дек — РИА Новости. Гуманитарная подгруппа по Донбассу договорилась во вторник о ремонте 9-10 декабря деревянного моста на единственном между ЛНР и подконтрольной Киеву территорией пункте пропуска "КПП "Станица Луганская", сообщила РИА Новости представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в гуманитарной подгруппе Ольга Кобцева.

Ранее Кобцева сообщила, что проведение ремонтных работ обсуждалось на минувшем заседании гуманитарной подгруппы в Минске. В ЛНР завили о готовности к этому процессу и предупредили, что на это время необходимо будет закрыть КПП "Станица Луганская", заранее предупредив об этом население.

"Сегодня на заседании гуманитарной рабочей группы мы достигли договорённости с украинской стороной о проведении ремонтных работ деревянных конструкций разрушенного моста на КПП "Станица Луганская" 9 и 10 декабря", — рассказала Кобцева.

По ее словам, обязательным условием киевской стороны было присутствие на месте работ представителей Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) и наблюдателей СММ ОБСЕ.

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