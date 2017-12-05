Экс-генсек НАТО призвал Запад обеспечить Украину "системами обороны"

БЕРЛИН, 5 дек — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен призвал Запад обеспечить Украину "системами обороны", в частности, "системами коммуникаций и связи", укрепить обороноспособность республики.

"Прежде всего мы можем укрепить Украину, сделав Украину более обороноспособной. Поэтому я считаю, что мы должны обеспечить Украину системами обороны. Я специально использую слово "системы". На линии разграничения мы специально спросили, в чем нуждаются украинцы, чтобы защитить себя. Они не просили оружия, они сказали: более надежные системы коммуникации, приборы ночного видения. Такие системы по обеспечению безопасности мы должны поставить Украине", — сказал Расмуссен, выступая на пленарной сессии Берлинского форума по внешней политике.

По словам экс-генсека НАТО, необходимо также укрепить Украину экономически. Для этого необходимо разработать "план Маршалла, большой инвестиционный план" для Украины.

Расмуссен является внештатным советником президента Украины.

Киев на протяжении последних трех лет добивается у Вашингтона поставок летального оружия. Сейчас США оказывают военную помощь Украине, но официально только в виде обмундирования, оборудования и обучения бойцов Нацгвардии. Москва неоднократно предостерегала от планов поставки вооружений на Украину, так как этот шаг лишь приведет к эскалации конфликта в Донбассе. Против снабжения Киева оружием выступают и большинство европейских политиков.