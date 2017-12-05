Экс-генсек НАТО призвал Запад обеспечить Украину "системами обороны"

БЕРЛИН, 5 дек — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен призвал Запад обеспечить Украину "системами обороны", в частности, "системами коммуникаций и связи", укрепить обороноспособность республики.
По словам экс-генсека НАТО, необходимо также укрепить Украину экономически. Для этого необходимо разработать "план Маршалла, большой инвестиционный план" для Украины.
Киев на протяжении последних трех лет добивается у Вашингтона поставок летального оружия. Сейчас США оказывают военную помощь Украине, но официально только в виде обмундирования, оборудования и обучения бойцов Нацгвардии. Москва неоднократно предостерегала от планов поставки вооружений на Украину, так как этот шаг лишь приведет к эскалации конфликта в Донбассе. Против снабжения Киева оружием выступают и большинство европейских политиков.