Бывший король Румынии Михай скончался на 96-м году жизни

КИШИНЕВ, 5 дек – РИА Новости. Бывший король Румынии Михай I скончался на 96-м году жизни в Швейцарии, сообщила пресс-служба королевского дома во вторник.

"Король Михай I ушел из жизни сегодня, 5 декабря 2017 года, в 13.00 (по румынскому времени, 14.00 мск) в частной резиденции в Швейцарии", — сообщается на официальном сайте королевского дома. Отмечается, что рядом с королем находилась его младшая дочь — принцесса Мария.

По данным местных СМИ, в течение полутора лет он тяжело болел.

Король Михай родился 25 октября 1921 года. Как пишет румынская пресса, тело короля доставят в Румынию. Согласно традициям, гроб с телом королевской особы будет выставлен на один день в почетном зале замка Пелеш, а затем — в тронном зале королевского дворца в Бухаресте. Похоронен он будет в бывшей столице княжества Валахия Куртя де Арджеш.