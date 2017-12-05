Катар надеется в скором времени завершить переговоры с РФ по системам ПВО

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Катар рассчитывает в ближайшее время завершить переговоры с Россией по заключению контракта на покупку систем противовоздушной обороны российского производства, сообщил в интервью РИА Новости посол Катара в РФ Фахд Мухаммед аль-Аттыйя.

Министр обороны России Сергей Шойгу в конце октября побывал с первым в истории официальным визитом в Катаре, в ходе которого было подписано соглашение о военно-техническом сотрудничестве (ВТС).

"Переговоры еще ведутся. Думаю, что они завершатся в скором времени", — сказал аль-Аттыйя, не уточнив, о каких конкретно системах ведутся переговоры.

"Мы хотим развивать наши отношения с Россией в сфере обороны и безопасности. Все знают, что Россия обладает одной из лучших в мире систем противовоздушной обороны", — отметил собеседник агентства.

Он указал, что такими системами являются зенитный ракетный комплекс С-400 "Триумф" и самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1".

Кроме того, отметил дипломат, эта сделка будет предусматривать обучение персонала из Катара, вопросы, связанные с ремонтом техники, сотрудничество в исследованиях.

Ранее западные СМИ сообщали, что Катар проявил серьезный интерес к российской системе ПВО. Глава "Ростеха" Сергей Чемезов во время авиасалона в Дубае в ноябре подтвердил, что ряд стран Ближнего Востока заинтересовался покупкой таких систем.