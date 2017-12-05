Саакашвили заявил, что будет требовать импичмента Порошенко в парламенте

КИЕВ, 5 дек — РИА Новости. Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили после освобождения из автомобиля правоохранителей заявил, что вместе с соратниками идет к парламенту Украины требовать импичмента президента.

Во вторник утром в квартире Саакашвили в Киеве прошел обыск, сам политик забрался на крышу 8-этажного дома, где он проживает, и грозился спрыгнуть вниз. Позже он был задержан и выведен из дома правоохранителями, его посадили в машину и попытались увезти, однако сторонники политика устроили беспорядки, заблокировали машину и пробили колеса. Затем сторонники Саакашвили силой освободили его из микроавтобуса силовиков.

"Я призываю всех идти к парламенту Украины и требовать ответ за унижение Украины, за унижение народа, (требовать — ред.) импичмент президента Украины. Идем в парламент требовать импичмент", — заявил Саакашвили, выступая перед соратниками.

Он также призвал всех граждан страны выйти на улицы и продолжить мирный протест. "Я хочу призвать всю Украину присоединиться и продолжить мирный протест за избавление от Порошенко, его банды и всех олигархов", — заявил экс-президент Грузии.

Он также добавил, что намерен остаться на Украине. "Я останусь бороться в Украине, умру за Украину, потому что я обязан вам не только возвращением на Украину, ну и сейчас своей свободой. Моя жизнь принадлежит вам", — добавил он.