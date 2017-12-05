МИД следит за реализацией налоговой реформы в США

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Москва следит, в каком виде в итоге будет реализована налоговая реформа в США и насколько она будет выгодна "синим воротничкам", как утверждал ранее президент США Дональд Трамп, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

В минувшие выходные сенат одобрил проект налоговой реформы, которая должна привести к самым серьезным за несколько десятилетий изменениям в налоговом кодексе страны. Радикальная переработка налогового кодекса была одобрена с минимальный перевесом — 51 конгрессмен против 49. При этом республиканец Боб Коркер переметнулся в стан политических противников и вместе с демократами проголосовал против законопроекта. Мнения относительно налоговой реформы разделились. Некоторые политики восприняли ее негативно, назвав "регрессивной", "лишенной смысла" и "стихийной". В рядах предпринимателей, однако, законопроект вызвал воодушевление. Трамп пообещал, что в результате реформы "произойдут многие хорошие вещи", в том числе "огромное снижение налогов", возвращение в страну из офшоров 4 триллионов долларов, создание новых рабочих мест. Теперь сенат и палата представителей должны согласовать свои варианты законопроектов.

"Только что проголосована налоговая реформа, критикуемая крайне резко и весьма энергично с левого (фланга — ред.) политического спектра США за ее однозначную проолигархическую направленность. Это, по большому счёту, то, что Трамп собирался сделать ещё с самого начала, хотя он и говорит, что в конечном итоге выиграют синие воротнички и средний класс, потому что крупный бизнес получит больше возможности инвестировать", — сказал Рябков, выступая в Общественной палате РФ.

Основное положение налоговой реформы — снижение налога на прибыль корпораций до 20% с нынешних 35%. Члены республиканской партии США считают, что это позволит повысить конкурентоспособность экономики США и вернуть из-за рубежа прибыли американских корпораций на триллионы долларов. Что касается налогообложения физических лиц, вместо действующей шкалы из семи категорий прогрессивного подоходного налога предложены всего три: 12%, 25% и 35%. Сейчас минимальный подоходный федеральный налог составляет 10%, однако республиканцы заявляют, что повышение ставки не скажется на наименее богатых из-за планирующегося повышения налоговых вычетов.

"Мы должны будем оценить, в какой степени последствия этой реформы выгодны только высшему слою финансовых воротил с Уолл-стрит и какому-то одному проценту, который в свою пользу перераспределяет в США, по разным оценкам, до 60% национального богатства. Но это вопрос не сегодняшнего дня, а нескольких лет", — отметил российский дипломат.