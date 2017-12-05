Расмуссен: путь к улучшению отношений Запада и России проходит через Киев

БЕРЛИН, 5 дек — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. У Запада и России есть много общих интересов в сфере экономики и безопасности, но путь к улучшению отношений проходит через Киев, заявил на Берлинском форуме по внешней политике экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен.

"Я считаю, у нас есть очень много общих интересов с Россией в сфере безопасности и в сфере экономики, но нужно сказать РФ, что путь улучшения отношений лежит через Киев. Нужно сказать России, что ей нужно изменить свое поведение, тогда мы можем нормализовать отношения", — сказал экс-генсек НАТО.

Он добавил, что не считает конфликт в Донбассе "по определению "замороженным" конфликтом". Расмуссен заявил, что на востоке Украины можно достичь мира, "но это будет означать, что мы должны создать там миротворческую миссию", мандат которой предусматривает доступ миротворцев "по всей территории востока Украины, в том числе на границу России и Украины".

"Эта миссия должна обладать мандатом, предусматривающим защиту гражданского населения и инфраструктуры. Подобная миссия с контингентом, скажем, в 10 тысяч человек, и с четким мандатом даст нам возможность обеспечить мир", — сказал экс-генсек НАТО.

Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям на юго-востоке, заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис. Как отмечали в МИД РФ, Россия не является субъектом минских соглашений по Украине и может только оказывать давление на конфликтующие стороны.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.