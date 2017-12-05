Сторонники Саакашвили силой освободили его из автобуса

КИЕВ, 5 дек — РИА Новости. Сторонники экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили силой освободили его из микроавтобуса, где его удерживали силовики, и пытались увезти, передает корреспондент РИА Новости.

Бывшего одесского губернатора задержали еще утром, вывезти его сих пор не удалось.

Сначала сторонники Саакашвили забрались на микроавтобус и взломали заднюю дверь, а затем освободили политика силой. Они окружили его и увели его от силовиков. При этом из толпы Саакашвили показывал руку с наручниками.

Позже он заявил, что идет к Верховной раде требовать импичмента президента Петра Порошенко и призвал всех граждан Украины выйти на улицы и продолжить мирный протест.

"Я останусь бороться в Украине, умру за Украину, потому что я обязан вам не только возвращением на Украину, ну и сейчас своей свободой. Моя жизнь принадлежит вам", — сказал Саакашвили.