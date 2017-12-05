В Израиле сомневаются, что признание Иерусалима столицей обострит конфликт

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Министр по защите окружающей среды и делам Иерусалима Зеев Элькин заявил по телефону РИА Новости, что не верит, что признание США Иерусалима столицей Израиля приведет к эскалации конфликта.

Представитель Белого дома заявил в понедельник, что США в ближайшие дни объявят, признают ли Иерусалим столицей Израиля. Палестинская сторона, а также ряд стран на Ближнем Востоке уже заявили, что признание Иерусалима приведет к обострению арабо-израильского конфликта и дестабилизации ситуации в регионе. Президент Турции пригрозил разрывом дипотношений с Израилем.

"Я не буду комментировать решение президента Дональда Трампа сейчас, так он его еще не принял. Я только скажу, что Израиль надеется, что все страны мира, не только США и Россия, признают Иерусалим столицей Израиля. Я не думаю, что это приведет к эскалации конфликта", — сказал Элькин.

Конгресс США еще в 1995 году принял закон о переносе посольства в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. Но из-за спорного статуса города и чувствительности этой проблемы для отношений с арабо-мусульманским миром все американские президенты, включая Трампа, каждые полгода подписывают документ, откладывающий исполнение этого решения.

Израиль объявил Иерусалим своей "единой и неделимой" столицей, включая его восточные районы и исторический центр, отбитые полвека назад у Иордании и позднее аннексированные. Мир аннексии не признает и считает статус города одной из стержневых проблем ближневосточного конфликта, которая должна решаться на основе договоренности с палестинцами, претендующими на восточную часть Иерусалима. В этой связи все иностранные посольства располагаются в Тель-Авиве.