В Израиле сомневаются, что признание Иерусалима столицей обострит конфликт

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Министр по защите окружающей среды и делам Иерусалима Зеев Элькин заявил по телефону РИА Новости, что не верит, что признание США Иерусалима столицей Израиля приведет к эскалации конфликта.
"Я не буду комментировать решение президента Дональда Трампа сейчас, так он его еще не принял. Я только скажу, что Израиль надеется, что все страны мира, не только США и Россия, признают Иерусалим столицей Израиля. Я не думаю, что это приведет к эскалации конфликта", — сказал Элькин.
Израиль объявил Иерусалим своей "единой и неделимой" столицей, включая его восточные районы и исторический центр, отбитые полвека назад у Иордании и позднее аннексированные. Мир аннексии не признает и считает статус города одной из стержневых проблем ближневосточного конфликта, которая должна решаться на основе договоренности с палестинцами, претендующими на восточную часть Иерусалима. В этой связи все иностранные посольства располагаются в Тель-Авиве.