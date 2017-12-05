Инцидент с Саакашвили на крыше напомнил Захаровой Карлсона

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала, что инцидент с задержанием в Киеве бывшего президента Грузии, экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили напомнил ей Карлсона.

"Малыш, а кто это?— спросил Карлсон своего друга, всматриваясь в мешковатый силуэт на соседней крыше. — Сложно сказать: то ли президент Грузии, то ли мэр Одессы, — зевая ответил Малыш. — А что он делает на крыше?— ещё более озадаченно произнёс Карлсон. — У него же нет пропеллера?.. — Пропеллера нет, зато топливо отменное! — мечтательно произнёс Малыш", — написала Захарова на своей странице в Facebook.

Во вторник утром в квартире Саакашвили прошел обыск, сам политик забрался на крышу 8-этажного дома, где он проживает, и грозился спрыгнуть вниз. Позже он был задержан и выведен из дома правоохранителями, его посадили в машину и попытались увезти, однако сторонники политика устроили беспорядки, заблокировали машину и пробили колеса. До сих пор правоохранителям не удается вывезти Саакашвили. Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что организованные Саакашвили акции в Киеве были проплачены окружением экс-президента Виктора Януковича, в частности, бизнесменом Сергеем Курченко, и направлены на свержение государственной власти на Украине.