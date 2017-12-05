В Киеве заявили, речь о депортации или экстрадиции Саакашвили не идет

КИЕВ, 5 дек — РИА Новости. Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что сейчас не идет речь ни о депортации, ни об экстрадиции экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили.

"Сейчас не идет речь о депортации, сейчас не идет речь об экстрадиции", — заявил Луценко на брифинге во вторник, говоря о Саакашвили.

По его словам, Саакашвили проводил акции из-за "личной жажды власти" и "перешел черту".

Во вторник утром в квартире Саакашвили прошел обыск, сам политик забрался на крышу 8-этажного дома, где он проживает, и грозился спрыгнуть вниз. Позже он был задержан и выведен из дома правоохранителями, его посадили в машину и попытались увезти, однако сторонники политика устроили беспорядки, заблокировали машину и пробили колеса. До сих пор правоохранителям не удается вывезти Саакашвили. Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что организованные Саакашвили акции в Киеве были проплачены окружением экс-президента Виктора Януковича, в частности, бизнесменом Сергеем Курченко, и направлены на свержение государственной власти на Украине.