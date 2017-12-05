Сын убитого экс-президента Йемена пообещал отомстить за смерть отца

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Старший сын убитого экс-президента Йемена Али Абдаллы Салеха Ахмад в своем первом заявлении после смерти отца пообещал отомстить за него, передает телеканал Al-Arabiya.

Повстанцы-хуситы в понедельник объявили об убийстве бывшего лидера страны и опубликовали видео с его окровавленным телом. Партия Салеха позже подтвердила его гибель. Представитель Армии Йемена рассказал РИА Новости, что хуситы следили за передвижениями Салеха с субботы и убили его в перестрелке при попытке задержания. Считается, что хуситам, которые контролируют столицу Йемена и значительную территорию страны, негласную поддержку оказывает Иран.

"Я буду вести борьбу до тех пор, пока последний хусит не будет изгнан из Йемена", — заявил Ахмад Салех. По его словам, кровь отца станет "адским пламенем за грехи Ирана".

Сын экс-президента с 2004 по 2012 год возглавлял Республиканскую гвардию Йемена, затем занимал должность посла Йемена в ОАЭ с 2013 по 2015 год.

Сам Али Абдалла Салех, отстраненный от руководства страной по итогам "арабской весны" в 2012-м, до недавнего времени поддерживал восстание хуситов. Лояльные Салеху военные сражались на их стороне против властей и арабской коалиции. В субботу его партия "Всеобщий народный конгресс" обвинила хуситов в перевороте. Заявление стало фактическим разрывом с недавними союзниками.

СМИ сообщали, что повстанцы ранили и взяли в плен другого сына Салеха — Халида — и убили замглавы ВНК Ясира аль-Аваду.