Сын убитого экс-президента Йемена пообещал отомстить за смерть отца

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Старший сын убитого экс-президента Йемена Али Абдаллы Салеха Ахмад в своем первом заявлении после смерти отца пообещал отомстить за него, передает телеканал Al-Arabiya.
Повстанцы-хуситы в понедельник объявили об убийстве бывшего лидера страны и опубликовали видео с его окровавленным телом. Партия Салеха позже подтвердила его гибель. Представитель Армии Йемена рассказал РИА Новости, что хуситы следили за передвижениями Салеха с субботы и убили его в перестрелке при попытке задержания. Считается, что хуситам, которые контролируют столицу Йемена и значительную территорию страны, негласную поддержку оказывает Иран.
"Я буду вести борьбу до тех пор, пока последний хусит не будет изгнан из Йемена", — заявил Ахмад Салех. По его словам, кровь отца станет "адским пламенем за грехи Ирана".
Сын экс-президента с 2004 по 2012 год возглавлял Республиканскую гвардию Йемена, затем занимал должность посла Йемена в ОАЭ с 2013 по 2015 год.
СМИ сообщали, что повстанцы ранили и взяли в плен другого сына Салеха — Халида — и убили замглавы ВНК Ясира аль-Аваду.