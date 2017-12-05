Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министрами иностранных дел прикаспийских государств. 5 декабря 2017

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министрами иностранных дел прикаспийских государств. 5 декабря 2017

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Проект конвенции о правовом статусе Каспийского моря будет вынесен на одобрение глав прикаспийских государств, которые могут встретиться в Казахстане в первой половине следующего года, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"В целом итоги встречи (глав МИД прикаспийских стран) я расцениваю как весьма позитивные. Мы завершили практически 20-летнюю работу над конвенцией о правовом статусе Каспия. Этот текст выносится на одобрение глав наших государств. Мы рассчитываем, что он будет ими поддержан", — сказал он журналистам по итогам встречи глав внешнеполитических ведомств прикаспийских государств.

По словам Лаврова, саммит состоится примерно в первой половине следующего года в Казахстане.

Вопрос определения правового статуса Каспийского моря получил актуальность после распада СССР, когда появление новых субъектов международного права — Азербайджана, Казахстана и Туркмении — поставило вопрос о разграничении Каспия уже между пятью странами. Сложности определения статуса Каспия связаны, в частности, с признанием его озером или морем, разграничение которых регулируется разными положениями международного права.