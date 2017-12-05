Локальное столкновение: Сирия отразила ракетную атаку Израиля

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Сирийские военные отбили ракетную атаку Израиля, целью которой был Центр научных исследований на западе Дамаска. Об этом рассказал РИА Новости осведомленный источник.

По его словам, правительственным войскам удалось уничтожить три из шести ракет.

Локальное вооруженное столкновение

Политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов прокомментировал ситуацию. По его мнению, речь идет о локальном вооруженном столкновении между Израилем и Сирией.

"Нужно понимать, что в Сирии находятся российские ВКС, которые контролируют воздушное пространство. И эти удары, так или иначе, находятся в поле зрения российского командования", — отметил он.

Эксперт напомнил, что Израиль опасается усиления присутствия Ирана в районе Голанских высот, на сирийско-израильской границе. Он также предположил, что Дамаск не может договориться с Тегераном об отводе этих вооруженных сил с пограничной зоны.

"Москва, вероятно, занимает нейтральную позицию, и Израиль наносит удары. Думаю, необходимо выходить на тесный контакт. Пока, судя по всему, интрига не урегулирована, и с такими акциями в будущем придется сталкиваться", — подчеркнул Тарасов.

Обоюдные атаки

Однако широких военных действий или войны между Сирией и Израилем быть не может, уверен политолог.

Это не первый подобный инцидент за последнее время. Второго декабря сирийские ПВО также отразили ракетный удар со стороны Израиля. Как сообщили СМИ арабской республики, израильские военные выпустили несколько ракет "земля-земля" по позициям в пригороде Дамаска и уничтожили две цели. В сообщении инцидент называется "неприкрытым нападением".

В пресс-службе Армии обороны Израиля сообщения об ударе комментировать отказались.

После этого в израильских СМИ появилась информация, что целью атаки была иранская военная база.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не стал комментировать сам инцидент, но заявил, что Тель-Авив не допустит присутствия иранских сил в Сирии и не позволит Тегерану завладеть ядерным оружием. Ранее он говорил, что Израиль продолжит действовать в Сирии для защиты интересов своей безопасности.

В свою очередь, глава комиссии Кнессета по иностранным делам и безопасности Ави Дихтер заявил, что со стороны Сирии начинает проявляться угроза по отношению к Израилю.

Месяц назад самолеты ВВС Израиля нанесли еще один ракетный удар из воздушного пространства Ливана по объектам на территории Сирии. Об этом РИА Новости сообщил источник в службе безопасности Ливана.

Системы ПВО Сирии, в свою очередь, ответили на авиаудар израильских ВВС в провинции Хомс.

Израильские военные отказались комментировать сообщения об очередном авиаударе по Сирии и о своей причастности к нему.

"Провокационная роль"

Как считает ответственный секретарь Академии геополитических проблем Араик Степанян, Израиль играет в данном случае провокационную роль.

По его словам, израильские власти видят, что успешно завершается операция на юго-восточном фронте в Сирии, появилась вероятность, что правительственные войска смогут полностью взять под контроль границу с Ираком.

"Исходя из этих соображений, чтобы отвлечь внимание от этого фронта, Израиль наносит удар. Это провокационный акт. Как будто они хотят помочь террористам", — предположил эксперт.

Он напомнил, что Израиль не первый раз наносит такой незаконный удар по территории независимого государства.

Ранее израильская армия пообещала наращивать мощь ответных ударов по сирийским правительственным войскам в случае продолжения обстрелов, даже носящих случайный характер.