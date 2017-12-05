Протестующие забрались на крышу автобуса с задержанным Саакашвили

Столкновения сторонников Михаила Саакашвили с сотрудниками полиции в Киеве, Украина. 5 декабря 2017

Столкновения сторонников Михаила Саакашвили с сотрудниками полиции в Киеве, Украина. 5 декабря 2017

КИЕВ, 5 дек — РИА Новости. Сторонники экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили забрались на крышу микроавтобуса с задержанным политиком и развернул флаг Украины, передает корреспондент РИА Новости.

Сторонники Саакашвили для сооружения баррикад ломают строительный забор, установленный в сквере рядом с заблокированным микроавтобусом с политиком.

К месту столкновений сторонников Саакашвили с правоохранителями прибыл еще один отряд Нацгвардии Украины. Нацгвардия пытается разобрать баррикады, происходят стычки.

При этом силовики отодвинули с дороги одну из машин, мешавших проезду микроавтобуса с Саакашвили.

Правоохранители также скинули забравшихся на крушу микроавтобуса, при этом сторонники Саакашвили пытались оказать сопротивление.

Во вторник утром в квартире Саакашвили прошел обыск, сам политик забрался на крышу 8-этажного дома, где он проживает, и грозился спрыгнуть вниз. Позже он был задержан и выведен из дома правоохранителями, его посадили в машину и попытались увезти, однако сторонники политика устроили беспорядки, заблокировали машину и пробили колеса.