Саудовская Аравия надеется, что США не признают Иерусалим столицей Израиля

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Саудовская Аравия предостерегла США от признания Иерусалима столицей Израиля, пригрозив крайне опасными последствиями такого шага, сообщает официальное агентство SPA со ссылкой на источник в МИД королевства.

Представитель Белого дома заявил в понедельник, что США в ближайшие дни объявят, признают ли Иерусалим столицей Израиля. Палестинская сторона, а также ряд стран на Ближнем Востоке уже заявили, что признание Иерусалима приведет к обострению арабо-израильского конфликта и дестабилизации ситуации в регионе. Президент Турции пригрозил разрывом дипотношений с Израилем.

Саудовская Аравия надеется, что США не станут признавать Иерусалим столицей Израиля, отметил источник. Он выразил обеспокоенность страны таким намерением США и заявил, что это решение нарушит нормы международного права. "Этот шаг, если он будет предпринят, станет коренным поворотом, ничем не оправданным, в позиции США как нейтрального игрока, и переходом на другую сторону", — цитирует источника агентство.

"Этот шаг будет иметь крайне серьезные последствия, осложнит палестинско-израильский конфликт и затормозит оперативные меры по оживлению мирного процесса. Это спровоцирует чувства мусульман по всему миру ввиду центральной позиции Иерусалима и чрезвычайной его важности", — отметил источник.

Конгресс США еще в 1995 году принял закон о переносе посольства в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. Но из-за спорного статуса города и чувствительности этой проблемы для отношений с арабо-мусульманским миром все американские президенты, включая Трампа, каждые полгода подписывают документ, откладывающий исполнение этого решения.

Израиль объявил Иерусалим своей "единой и неделимой" столицей, включая его восточные районы и исторический центр, отбитые полвека назад у Иордании и позднее аннексированные. Мир аннексии не признает и считает статус города одной из стержневых проблем ближневосточного конфликта, которая должна решаться на основе договоренности с палестинцами, претендующими на восточную часть Иерусалима. В этой связи все иностранные посольства располагаются в Тель-Авиве.