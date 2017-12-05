В ООН раскритиковали соглашение Мьянмы и Бангладеш по репатриации рохинджа

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Группа в составе Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) выступила с критикой условий репатриации беженцев из народности рохинджа, согласованных властями Мьянмы и Бангладеш.

Правительства двух стран в конце ноября подписали соглашение о возвращении на родину представителей народности рохинджа, находящихся в бангладешских лагерях после вспышки насилия в мьянманском штате Ракхайн. Стороны согласились привлечь к процессу УВКБ и другие подразделения ООН.

По подписанному соглашению в Мьянму смогут вернуться только те беженцы, которые покинули страну после 25 августа текущего года или 9 октября 2016 года, когда в штате Ракхайн также произошла эскалация насилия. Кроме того, беженцы должны возвращаться в Мьянму по собственному желанию, должны быть резидентами Мьянмы, в частности, оба родителя родившегося в Бангладеш ребенка должны быть резидентами Мьянмы.

"Бангладеш и Мьянма подписали соглашение о репатриации, о котором спецдокладчик ООН по правам человека в стране (Янги Ли) просила меня выразить ее беспокойство", — заявила председатель Координационного комитета специальных процедур УВКБ Каталина Девандас Агилар.

Агилар подчеркнула, что основным критерием для возвращения является предоставление документа о проживании в Мьянме, хотя известно, что в течение многих лет власти сами объявляли эти документы недействительными или вообще не выдавали их представителям народности. Кроме того, ООН отмечает, как сложно было сохранить документы в тех условиях, с которыми столкнулись покидавшие страну люди. По ее словам, соглашение показывает, что ни одно из правительств не признает вынужденных характер бегства представителей рохинджа из Мьянмы в следствие преследований.

Ситуация на территории мьянманского западного штата Ракхайн, где компактно проживают мусульмане народности рохинджа, резко обострилась 25 августа, когда сотни боевиков движения "Араканская армия спасения рохинджа" совершили нападение на 30 опорных пунктов полиции. Погибли несколько сотен человек. В результате ответных действий сил безопасности Мьянмы более 600 тысяч рохинджа стали беженцами в соседней Бангладеш. Власти Мьянмы заявляют, что в районах компактного проживания рохинджа идет гуманитарная операция.