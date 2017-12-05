Авиаудары в Сане усилились в ночь на вторник, сообщил МККК

ЖЕНЕВА, 5 дек — РИА Новости, Елизавета Исакова. Авиаудары в столице Йемена Сане усилились в ночь на вторник, несмотря на призыв ООН к гуманитарной паузе, заявила РИА Новости по телефону представитель Международного комитета Красного Креста в Сане Сумая Белтифа.

"Вчера и сегодня утром мы наблюдали авиаудары. И сейчас ситуация остается сложной. Население боится, они не выходят из своих домов. Магазины закрыты", — сказала Белтифа.

Она напомнила, что в понедельник в районе 20.00 местного времени в Сане возобновились авиаобстрелы, которые продолжались всю ночь.

"Мы потеряли счет авиаударам. Их было очень много", — рассказала представитель МККК.

Удары были слышны в дипломатическом районе столицы, где расположены международные гуманитарные организации. В офисе МККК в Сане работает 199 человек.

Ранее в понедельник Гуманитарный координатор ООН в Йемене Джейми МакГолдрик призвал все стороны конфликта в Йемене объявить гуманитарную паузу во вторник, 5 декабря, с 10 утра до 4 дня, чтобы местные жители могли покинуть свои дома. В настоящее время, по его словам, даже машины скорой помощи не могут добраться до тех, кому необходима медицинская помощь.