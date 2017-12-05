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В мире

Миша без крыши. Как и почему в Киеве задержали Саакашвили

14:1505.12.2017
(обновлено: 14:43 05.12.2017)
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© REUTERS / Valentyn OgirenkoЗадержание Михаила Саакашвили сотрудниками СБУ в Киеве, Украина. 5 декабря 2017Задержание Михаила Саакашвили сотрудниками СБУ в Киеве, Украина. 5 декабря 2017
© REUTERS / Valentyn Ogirenko

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости, Филипп Прокудин. Служба безопасности Украины (СБУ) задержала в Киеве лидера "Руха нових сил" ("Движения новых сил"), экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. Бывший президент Грузии, убегая от оперативников, забрался на крышу дома, где он снимает квартиру, и угрожал броситься вниз. Оттуда же он обратился к своим сторонникам с призывом продолжать борьбу. Впрочем, прыгать вниз одиозный политик не стал, сотрудники СБУ буквально выволокли Саакашвили с крыши. Силовики посадили эпатажного грузина в служебный автомобиль и попытались увезти. Однако дорогу заблокировали его сторонники. На момент написания материала машина так и не смогла вырваться из оцепления активистов. РИА Новости разбиралось, какие выходки Саакашвили могли привести к его задержанию.

"Банда" ответит

О том, что в квартиру Саакашвили ломают дверь, первым сообщил его друг и ближайший соратник, бывший заместитель генпрокурора Украины Давид Сакварелидзе. Он же призвал сторонников лидера "Руха нових сил" к немедленной мобилизации.

Экс-президент Грузии отреагировал на операцию силовиков в излюбленном стиле. Политик залез на крышу и оттуда вел переговоры с сотрудниками правоохранительных органов. Грозил броситься вниз, если кто-то посмеет до него дотронуться. По всем СМИ разлетелись его фото на крыше с решительно поднятым кулаком. "Я тут, рискуя своей жизнью и свободой, встал на сторону украинского народа", — выкрикивал сверху Саакашвили. Он также пообещал, что "банда, которая захватила власть в Украине, будет отвечать, что бы со мной ни произошло".

Официально обыск и задержание проводила Генпрокуратура страны по делу о финансировании митингов в Киеве, организованных "Рухом нових сил". Сотрудники СБУ помогали коллегам в следственных действиях. Позднее в спецслужбе уточнили, что экс-губернатора Одесской области также подозревают в "содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности". Адвокат Саакашвили рассказал журналистам, что его клиенту предъявили и подозрение в "содействии свержению государственного режима". Помимо работников прокуратуры и СБУ, к дому, где проживал опальный политик, стянули медиков и спасателей. Для них тоже нашлась работа: один из активистов попытался себя поджечь.

© REUTERS / Valentyn OgirenkoЗадержание Михаила Саакашвили 5 декабря 2017 года в Киеве.
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Задержание Михаила Саакашвили 5 декабря 2017 года в Киеве.
Задержание Михаила Саакашвили в Киеве. 5 декабря 2017
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
В "Оппозиционном блоке" рассказали, с чем связано задержание Саакашвили

Последние дни выдались у Саакашвили насыщенными. Буквально два дня назад он принимал участие в митинге: вел беседу с недружественными активистами, когда националисты заблокировали редакцию телеканала NewsOne, который транслировал акции сторонников Саакашвили, в том числе и так называемый марш за импичмент президента страны Петра Порошенко. Видимо, Киев активность бывшего грузинского президента всерьез обеспокоила, и власти сделали неофициальное предупреждение. Тогда все ограничилось беседой.

Возможность депортации

В конце ноября украинские СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщили, что Саакашвили под тем или иным предлогом будет депортирован. Собеседники журналистов допустили, что политика могут, в частности, выслать в Польшу — именно оттуда он заехал в Украину последний раз.

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкБывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили на одной из улиц в польском Пшемышле
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили на одной из улиц в польском Пшемышле

В начале того же месяца лидер "Руха новых сил" заявил, что миграционные органы Украины выдали ему разрешение на пребывание. Правда, этого для него было мало. Саакашвили предупредил, что не собирается останавливаться и будет добиваться в суде восстановления украинского гражданства, которого был лишен в июле 2017-го.

Столкновения сторонников Михаила Саакашвили с сотрудниками полиции в Киеве, Украина. 5 декабря 2017
© REUTERS / Gleb Garanich
Генпрокурор Украины рассказал о целях акций протеста Саакашвили

Кроме того, есть еще один немаловажный эпизод. Министр юстиции Украины Павел Петренко в сентябре рассказал, что органы прокуратуры проводят проверку по запросу Грузии с просьбой об экстрадиции Саакашвили. На родине бывшего главу государства обвиняют в превышении должностных полномочий, растрате бюджетных средств и незаконном разгоне митингов.

"Мирный протест" — силовой переворот

С середины октября сторонники Саакашвили с присоединившимися к ним активистами других партий и движений начали у стен Верховной рады бессрочный митинг протеста. Акция получила название "Михомайдан" — по имени лидера "Руха нових сил". Демонстрация шла в точности по лекалам двух Майданов — протестующие разбили палатки, соорудили баррикады, организовали полевую кухню. Кроме того, они затеяли потасовки с силами правопорядка, в ходе которых отобрали у бойцов Нацгвардии щиты. По информации СМИ, после нескольких нападений на депутатов Рады парламентарии начали ходить на заседания в париках и с накладными усами.

Саакашвили время от времени выступал перед демонстрантами с зажигательными речами, обличая режим Порошенко. Изначально митингующие требовали отмены депутатской неприкосновенности и изменений в избирательном законодательстве. Однако позднее из уст лидера "Руха нових сил" зазвучали более радикальные лозунги — принять закон об импичменте президента страны.

© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкСторонники Саакашвили на марше в центре Киева. 12 ноября 2017
© РИА Новости / Стрингер
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Сторонники Саакашвили на марше в центре Киева. 12 ноября 2017
Задержание Михаила Саакашвили сотрудниками СБУ в Киеве, Украина. 5 декабря 2017
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Тимошенко назвала действия против Саакашвили "политической расправой"

Киев расценил активность сторонников Саакашвили как прямую угрозу. Генпрокурор Украины Юрий Луценко выступил с заявлением:  активисты готовят государственный переворот. "Право на мирный протест не означает подготовку силового переворота, который затеяла небольшая группа людей, приблизительно 150-200 человек, которые требуют от государства делать только то, что они хотят, при поддержке финансов из-за границы", — высказался глава надзорного ведомства. Он, видимо, забыл, как к власти в 2014-м пришел нынешний режим.
Через несколько дней после начала "Михомайдана" Саакашвили сообщил, что пропали его соратники. По словам политика, Михаила Абзианидзе, Давида Макишвили, а также бывшего начальника его охраны Георгия Рубашвили похитили, избили и выслали в Грузию по указанию Порошенко.

Задержание Михаила Саакашвили сотрудниками СБУ в Киеве, Украина. 5 декабря 2017
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Эксперт не исключил новый переворот на Украине после задержания Саакашвили

Всю эту бурную политическую деятельность Саакашвили вел, находясь на Украине фактически на птичьих правах. Эпопея с его возвращением никем не забыта. В начале сентября он попытался попасть в страну сначала на поезде, а когда состав был задержан, двинулся к границе на автобусе. На пограничном пункте "Шегини" сторонники лидера "Руха нових сил" прорвали цепь силовиков, чтобы политик смог попасть на территорию Украины. Саакашвили тогда также работал на публику. "Вы — прислуга барыг!" — выкрикивал он пограничному офицеру. В телекамеры Саакашвили жаловался, что паспорт у него украли украинские полицейские и доставили документ прямо в кабинет Порошенко.  В общем, осенний политический сезон у опального грузина сложился ярко. Каков будет финал этой трагикомедии, станет известно в ближайшее время.

© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Полет не удался
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В мире
Комментарии
13 пользователей оставили 14 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Дмитрий Широков
А что неясного с финалом?
Продюсер рядом, под звёздно-полосатым флагом... Там и Мишико напишут сценарий, и плюшевым полицейским дадут команду, и Петушка на ковёр вызовут.
Вообще-то в последнее время Штаты очень недовольны порошенковской якобы "борьбой" с коррупцией, так что шоу Саакашвили пока проходит вполне в их контексте.
14:20
05.12.2017
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tvell
Украина без мишки как гроб без крышки !!!
14:25
05.12.2017
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