Миша без крыши. Как и почему в Киеве задержали Саакашвили

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости, Филипп Прокудин. Служба безопасности Украины (СБУ) задержала в Киеве лидера "Руха нових сил" ("Движения новых сил"), экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. Бывший президент Грузии, убегая от оперативников, забрался на крышу дома, где он снимает квартиру, и угрожал броситься вниз. Оттуда же он обратился к своим сторонникам с призывом продолжать борьбу. Впрочем, прыгать вниз одиозный политик не стал, сотрудники СБУ буквально выволокли Саакашвили с крыши. Силовики посадили эпатажного грузина в служебный автомобиль и попытались увезти. Однако дорогу заблокировали его сторонники. На момент написания материала машина так и не смогла вырваться из оцепления активистов. РИА Новости разбиралось, какие выходки Саакашвили могли привести к его задержанию.

"Банда" ответит

О том, что в квартиру Саакашвили ломают дверь, первым сообщил его друг и ближайший соратник, бывший заместитель генпрокурора Украины Давид Сакварелидзе. Он же призвал сторонников лидера "Руха нових сил" к немедленной мобилизации.

Экс-президент Грузии отреагировал на операцию силовиков в излюбленном стиле. Политик залез на крышу и оттуда вел переговоры с сотрудниками правоохранительных органов. Грозил броситься вниз, если кто-то посмеет до него дотронуться. По всем СМИ разлетелись его фото на крыше с решительно поднятым кулаком. "Я тут, рискуя своей жизнью и свободой, встал на сторону украинского народа", — выкрикивал сверху Саакашвили. Он также пообещал, что "банда, которая захватила власть в Украине, будет отвечать, что бы со мной ни произошло".

Официально обыск и задержание проводила Генпрокуратура страны по делу о финансировании митингов в Киеве, организованных "Рухом нових сил". Сотрудники СБУ помогали коллегам в следственных действиях. Позднее в спецслужбе уточнили, что экс-губернатора Одесской области также подозревают в "содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности". Адвокат Саакашвили рассказал журналистам, что его клиенту предъявили и подозрение в "содействии свержению государственного режима". Помимо работников прокуратуры и СБУ, к дому, где проживал опальный политик, стянули медиков и спасателей. Для них тоже нашлась работа: один из активистов попытался себя поджечь.

© REUTERS / Valentyn Ogirenko Задержание Михаила Саакашвили 5 декабря 2017 года в Киеве. © REUTERS / Valentyn Ogirenko Задержание Михаила Саакашвили 5 декабря 2017 года в Киеве.

Последние дни выдались у Саакашвили насыщенными. Буквально два дня назад он принимал участие в митинге: вел беседу с недружественными активистами, когда националисты заблокировали редакцию телеканала NewsOne, который транслировал акции сторонников Саакашвили, в том числе и так называемый марш за импичмент президента страны Петра Порошенко. Видимо, Киев активность бывшего грузинского президента всерьез обеспокоила, и власти сделали неофициальное предупреждение. Тогда все ограничилось беседой.

Возможность депортации

В конце ноября украинские СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщили, что Саакашвили под тем или иным предлогом будет депортирован. Собеседники журналистов допустили, что политика могут, в частности, выслать в Польшу — именно оттуда он заехал в Украину последний раз.

В начале того же месяца лидер "Руха новых сил" заявил, что миграционные органы Украины выдали ему разрешение на пребывание. Правда, этого для него было мало. Саакашвили предупредил, что не собирается останавливаться и будет добиваться в суде восстановления украинского гражданства, которого был лишен в июле 2017-го.

Кроме того, есть еще один немаловажный эпизод. Министр юстиции Украины Павел Петренко в сентябре рассказал, что органы прокуратуры проводят проверку по запросу Грузии с просьбой об экстрадиции Саакашвили. На родине бывшего главу государства обвиняют в превышении должностных полномочий, растрате бюджетных средств и незаконном разгоне митингов.

"Мирный протест" — силовой переворот

С середины октября сторонники Саакашвили с присоединившимися к ним активистами других партий и движений начали у стен Верховной рады бессрочный митинг протеста. Акция получила название "Михомайдан" — по имени лидера "Руха нових сил". Демонстрация шла в точности по лекалам двух Майданов — протестующие разбили палатки, соорудили баррикады, организовали полевую кухню. Кроме того, они затеяли потасовки с силами правопорядка, в ходе которых отобрали у бойцов Нацгвардии щиты. По информации СМИ, после нескольких нападений на депутатов Рады парламентарии начали ходить на заседания в париках и с накладными усами.

Саакашвили время от времени выступал перед демонстрантами с зажигательными речами, обличая режим Порошенко. Изначально митингующие требовали отмены депутатской неприкосновенности и изменений в избирательном законодательстве. Однако позднее из уст лидера "Руха нових сил" зазвучали более радикальные лозунги — принять закон об импичменте президента страны.

Киев расценил активность сторонников Саакашвили как прямую угрозу. Генпрокурор Украины Юрий Луценко выступил с заявлением: активисты готовят государственный переворот. "Право на мирный протест не означает подготовку силового переворота, который затеяла небольшая группа людей, приблизительно 150-200 человек, которые требуют от государства делать только то, что они хотят, при поддержке финансов из-за границы", — высказался глава надзорного ведомства. Он, видимо, забыл, как к власти в 2014-м пришел нынешний режим.

Через несколько дней после начала "Михомайдана" Саакашвили сообщил, что пропали его соратники. По словам политика, Михаила Абзианидзе, Давида Макишвили, а также бывшего начальника его охраны Георгия Рубашвили похитили, избили и выслали в Грузию по указанию Порошенко.

Всю эту бурную политическую деятельность Саакашвили вел, находясь на Украине фактически на птичьих правах. Эпопея с его возвращением никем не забыта. В начале сентября он попытался попасть в страну сначала на поезде, а когда состав был задержан, двинулся к границе на автобусе. На пограничном пункте "Шегини" сторонники лидера "Руха нових сил" прорвали цепь силовиков, чтобы политик смог попасть на территорию Украины. Саакашвили тогда также работал на публику. "Вы — прислуга барыг!" — выкрикивал он пограничному офицеру. В телекамеры Саакашвили жаловался, что паспорт у него украли украинские полицейские и доставили документ прямо в кабинет Порошенко. В общем, осенний политический сезон у опального грузина сложился ярко. Каков будет финал этой трагикомедии, станет известно в ближайшее время.