В "Оппозиционном блоке" рассказали, с чем связано задержание Саакашвили

КИЕВ, 5 дек — РИА Новости. Задержание экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили является следствием его конфликта с президентом Украины Петром Порошенко и негативно скажется на имидже страны, считает один из лидеров партии "Оппозиционный блок" Юрий Бойко.

Во вторник утром в квартире Саакашвили прошел обыск, сам политик забрался на крышу 8-этажного дома, где он проживает, и грозился спрыгнуть вниз. Позже он был задержан и выведен из дома правоохранителями, его посадили в машину и попытались увезти, однако сторонники политика устроили беспорядки, заблокировали машину и пробили колеса. До сих пор правоохранителям не удается вывезти Саакашвили.

Бойко напомнил, что Порошенко лично пригласил Саакашвили в страну и предложил ему должность. "Мы с самого начала были категорически против приглашения иностранцев на должности и предоставления им украинского гражданства за сутки. Затем они (Порошенко и Саакашвили — ред.) поссорились, и сегодня происходит конфликт между этими двумя личностями. Мы считаем, что это позор для страны", — цитирует Бойко пресс-служба партии.

По его словам, эта ситуация не способствует восстановлению имиджа Украины на международном уровне. "Это напрямую влияет на инвестиции в страну… Представьте, как сейчас смотрят на Украину международные инвесторы, когда они видят весь этот цирк. Когда он (Саакашвили) пересек границу в нарушение всех законов, еще тогда нужно было принимать соответствующие меры, а сегодня все это превратилось в шоу", — добавил Бойко.

В Службе безопасности Украины сообщили, что Саакашвили предъявлены подозрения по статье "содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности", планируется допрос политика. Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет.