Генпрокурор Украины рассказал о целях акций протеста Саакашвили

КИЕВ, 5 дек — РИА Новости. Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил на брифинге во вторник, что акции, организованные экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, были проплачены окружением экс-главы украинского государства Виктора Януковича, их целью было свержение государственной власти на Украине.
Как заявил генпрокурор, за деньги окружения Януковича якобы финансировали акции протеста Саакашвили, "целью которых был захват государственной власти и содействие членам преступной группировки Януковича-Курченко в остановке их уголовного преследования, возобновления контроля над активами".
Луценко заявил, что окружение Саакашвили получило около 500 тысяч долларов на свои акции.
В СБУ сообщили, что Саакашвили предъявлены подозрения по первой части статьи 256 Уголовного кодекса Украины — "Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности", планируется допрос политика. Данный пункт этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет.