Генпрокурор Украины рассказал о целях акций протеста Саакашвили

КИЕВ, 5 дек — РИА Новости. Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил на брифинге во вторник, что акции, организованные экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, были проплачены окружением экс-главы украинского государства Виктора Януковича, их целью было свержение государственной власти на Украине.

По его словам, деятельность команды Саакашвили финансировали представители Януковича, в частности, украинского бизнесмена Сергея Курченко.

Как заявил генпрокурор, за деньги окружения Януковича якобы финансировали акции протеста Саакашвили, "целью которых был захват государственной власти и содействие членам преступной группировки Януковича-Курченко в остановке их уголовного преследования, возобновления контроля над активами".

Луценко заявил, что окружение Саакашвили получило около 500 тысяч долларов на свои акции.

В СБУ сообщили, что Саакашвили предъявлены подозрения по первой части статьи 256 Уголовного кодекса Украины — "Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности", планируется допрос политика. Данный пункт этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет.