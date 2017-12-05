Генсек ЛАГ обвинил хуситов в деградации ситуации в Йемене

КАИР, 5 дек — РИА Новости. Генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль Гейт обвинил шиитских повстанцев-хуситов в деградации ситуации в Йемене, где в понедельник был убит бывший президент Али Абдалла Салех.

"То, как был убит Салех, показывает всем преступный характер и отсутствие какого-либо гуманизма у этих группировок, которые и являются главной причиной разгрома в стране после переворота 2014 года", — сказал генсек ЛАГ, слова которого приводит официальный представитель Махмуд Афифи.

По мнению генсека ЛАГ, группировка хуситов отвергла все компромиссы, которые могли бы остановить войну в этой стране.

"Это упрямство в отношении всех политических усилий по поиску решений завело ситуацию в тупик", — считает глава панарабской организации.

По его словам, хуситы пытаются "подчинить себе весь йеменский народ, завладеть его достоянием".

"Это противоречит всем международным устоям и принципам, необходимо противостоять этому всеми возможными законными средствами", — добавил Абуль Гейт.

"Настало время, чтобы международное сообщество, и, в первую очередь, наиболее влиятельные силы, осознали, что группировки хуситов — это террористическая организация, которая при помощи оружия управляет населением", — заключил арабский дипломат.

Ранее в понедельник повстанцы-хуситы объявили об убийстве Али Абдаллы Салеха, опубликовав через официальный телеканал видео с окровавленным телом бывшего лидера Йемена. Партия Салеха позже подтвердила его гибель. Представитель армии Йемена сообщил РИА Новости, что хуситы следили за передвижениями Салеха с субботы, и убили его в перестрелке.

Со среды в столице Йемена Сане продолжается конфликт между недавними союзниками по войне с правительством — повстанцами-хуситами из движения "Ансар Алла" и сторонниками экс-президента Йемена Али Абдаллы Салеха.

Салех до недавнего времени поддерживал восстание хуситов, и лояльные ему военные сражались на их стороне против властей и арабской коалиции. В субботу партия Салеха "Всеобщий народный конгресс" (ВНК) обвинила хуситов в перевороте. Заявление стало фактическим разрывом с недавними союзниками.