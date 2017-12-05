Косачев и Лукин примут участие в заседании комитета ПАСЕ в Париже от СФ

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев и зампредседателя этого же комитета Владимир Лукин примут участие в заседании Президентского комитета ПАСЕ от СФ. Об этом сам Косачев сообщил РИА Новости во вторник.

"Да, мы будем принимать участие в заседании комитета ПАСЕ. Я и Владимир Лукин", — сказал Косачев.

Ранее член комитета, глава группы "Объединенные европейские левые" в ПАСЕ Тини Кокс сообщил, что Президентский комитет Ассамблеи намерен пригласить представителей России на заседание в Париж 14 декабря для обмена мнениями о будущем Совета Европы.