Совет ГД решил направить Толстого и Слуцкого на заседание комитета ПАСЕ

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Совет Госдумы поддержал решение о направлении вице-спикера Госдумы Петра Толстого и председателя комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого на консультации в Париж по приглашению президентского комитета ПАСЕ, сообщил РИА Новости участник заседания Совета Думы.

Ранее член комитета, глава группы "Объединенные европейские левые" в ПАСЕ Тини Кокс сообщил, что президентский комитет ПАСЕ намерен пригласить представителей России на заседание в Париж 14 декабря для обмена мнениями о будущем Совета Европы. В Госдуме подтвердили получения приглашения.

"Направили", — сказал собеседник агентства.